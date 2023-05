Prix littéraire des lycéens des Pays de la Loire : deux auteurs primés

Cette action au long cours contribue à sensibiliser les jeunes à la création littéraire contemporaine, à favoriser leur esprit critique, leur créativité et tout simplement à partager le plaisir de la lecture, grâce aux rencontres vivantes avec les écrivains.

La sélection des ouvrages se veut à la fois exigeante, accessible et diversifiée, représentative de la création actuelle. Pour la 10e édition du Prix, et dans une volonté de promouvoir le 9e art, le format a été élargi et comprenait une proposition de lecture de 4 albums de bande dessinée en plus de la sélection de 6 romans.

Catégorie Roman : Yamen Manai pour Bel abîme

Yamen Manai est un écrivain tunisien vivant à Paris. Il naît à Tunis et y fait toute sa scolarité avant de partir faire ses études d’ingénieur à Paris, dans le domaine des nouvelles technologies de l’information. Il publie son premier roman La Marche de l’incertitude en 2010 aux éditions Elizad. En 2017, il signe L’Amas ardent, récompensé du Prix des cinq continents de la Francophonie.

Avec Bel abîme publié en 2021, Yamen Manai dénonce, à travers le portrait d’un adolescent révolté, « la barbarie et les maux qui gangrènent » la société tunisienne, il conte avec fougue le cruel éveil au monde de cet adolescent révolté par les injustices.

Ce roman plébiscité par les lycéens des Pays de la Loire a également reçu le Prix Orange du livre en Afrique 2022 ainsi que le prix de la Littérature arabe 2022.

Je revenais du collège quand j’ai rencontré Bella. Une après-midi de novembre, morose. Un garçon triste, chétif, une tête à claques, la tête baissée, la peur qui habite ses tripes, et parfois, l’envie d’en finir. On n’imagine pas ce que ressent un enfant quand il faut qu’il se fasse encore plus petit qu’il n’est, quand il n’a pas droit à l’erreur, quand chaque faux pas prend un air de fin du monde. Mais en l’entendant, ce jour-là, j’ai redressé le menton. « Yamen Manai nous conte avec fougue le cruel éveil au monde d’un adolescent révolté par les injustices. Heureusement, il a Bella. Entre eux, un amour inconditionnel et l’expérience du mépris dans cette société qui honnit les faibles jusqu’aux chiens qu’on abat "pour que la rage ne se propage pas dans le peuple". »

Mais la rage est déjà là. » - Résumé de Bel Abîme par elyzad

Catégorie Bande dessinée : Jim Bishop pour Lettres perdues

Jim Bishop est né en 1985 en Seine–Saint-Denis. Il se lance dans la bande dessinée en publiant en 2015 son premier album Nubo, le gardien nuage (Éditions Bonstre). On le retrouve en 2017 au scénario de la série humoristique Jill & Sherlock (Ankama Éditions).

En 2021, il signe sa première bande dessinée chez Glénat, Lettres perdues. Ce drame mélancolique est salué par la critique et le public. Il devient Talent Cultura 2022/2023 puis lauréat du Prix Tour d’ivoire 2022 et remporte le Prix de la BD France Bleu ainsi que le Prix BD lecteurs.com de la fondation Orange. C’est ce premier roman graphique qui a également séduit les lycéens des Pays de la Loire.

« Chaque matin, Iode trépigne d'impatience en attendant cette lettre que le facteur tarde à lui apporter. Peut-être est-ce encore une blague du farceur de poisson-clown qui aime bien égarer le courrier chez les voisins... Ou peut-être s'est-il simplement perdu en chemin ? La seule façon d'en avoir le cœur net est de se rendre en ville. Installé dans sa petite voiture vert pomme, Iode croise la route de Frangine, une autostoppeuse au caractère bien trempé qui effectue une livraison pour le mystérieux groupe mafieux "la pieuvre". Cependant, lorsque Frangine décide de s'en aller, le jeune garçon s'inquiète et décide naïvement de partir à sa recherche. Sans le savoir, Iode vient de se retrouver au cœur d'une sombre affaire. Sur l'île ensoleillée où les poissons et les humains coexistent, les mafieux sans scrupules et les policiers incompétents sont monnaie courante. Une cavalcade absurde s'ensuit, jonglant entre humour, tendresse et drame mélancolique. » - Résumé de Lettres perdues par Chat GPT

