Le Marocain Abdelfattah Kilito, Prix du Roi Fayçal 2023  

Le prix est parrainé par la Fondation du Roi Fayçal, créée en 1976 dans l’objectif de perpétuer l’héritage du roi saoudien, Fayçal Ben Abdelaziz Al Saoud.

Né en 1945 à Rabat, Abdelfattah Kilito est professeur à la faculté de lettres dans sa ville de naissance. Il a également enseigné à Paris, Princeton et Harvard. Il est l’auteur d’une dizaine d’essais, dont Les Séances, paru chez Sindbad en 1983, L’Auteur et ses doubles au Seuil en 1985, ou encore L’Oil et l’Aiguille aux éditions de La Découverte en 1992.

Il est aussi l’auteur d’un roman, La Querelle des images, édité en 1985 chez Eddif Artganier, et d’un recueil de nouvelles, En quête, édité chez Fata Morgana en 1999. Plus récemment, son essai Tu ne parleras pas ma langue est paru en 2008, Les Arabes et l'art du récit en 2009, Dites-moi le songe en 2010, et Je parle toutes les langues, mais en arabe en 2013, tous dans la collection Sindbad. Le livre de conte Celui qu’on cherche habite à côté a été édité en 2018 chez La croisée des chemins. Abdelfattah Kilito a obtenu en 1996 le prix du Rayonnement de la langue française de l’Académie française.

Le jury a récompensé l’auteur marocain pour « l’excellence de son interprétation des anciens récits arabes grâce à des recherches minutieuses […], ainsi que pour sa capacité à rendre accessible les textes arabes au grand public de manière claire et précise ».

Celui qui a consacré nombre de ses ouvrages à l’étude de la littérature arabe est traduit dans de nombreuses langues, dont l’anglais, l’espagnol ou encore l’italien.

Les autres catégories saluées par le Prix du Roi Fayçal sont la médecine, les sciences, les études islamiques, et le service en faveur de l’islam. Depuis 1979, le prix a récompensé 282 auteurs et chercheurs, issus de 44 pays, dont 22 lauréats du Prix Nobel.

L'édition 2022 a vu les chercheurs américains Muhsin Al-Musawi et Suzanne Stetkevych être récompensés pour leurs apports aux études littéraires arabes en anglais.

Crédits photo : Ji-Elle (CC BY-SA 3.0)