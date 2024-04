Le palmarès complet du Sheikh Zayed Book Award 2024

Avec un record de 4240 candidatures en provenance de 74 nations, cette édition voit des lauréats de cinq pays différents, les Émirats Arabes Unis, la Tunisie, l’Allemagne, l’Egypte et la Chine, récompensés.

Pas la France donc, qui était représentée cette année dans la catégorie Culture arabe dans une autre langue par l’islamologue Florence Ollivry, pour son ouvrage Louis Massignon et la mystique islamique : Une analyse d'une contribution à l’islamologie (Brill). Elle revient sur le travail du pionnier français des études islamiques.

Le Sheikh Zayed Book Award avait attribué l'année dernière son prix dans la catégorie Culture arabe dans une autre langue à l'historien français Matthieu Tillier pour son ouvrage L’invention du cadi. La justice des musulmans, des juifs et des chrétiens aux premiers siècles de l’Islam (Éditions de la Sorbonne), et en 2018, a distingué l'Institut du Monde Arabe comme Personnalité de l'année.

La cérémonie de remise des prix se tiendra le 30 avril à la Foire Internationale du Livre de Abu Dhabi, où chaque gagnant recevra une médaille d’or, un certificat de mérite et 186.898 euros (750.000 AED), tandis que la personnalité culturelle de l’année bénéficiera de 1.000.000 de dirhams émiratis (249.197 €).

En outre, le Sheikh Zayed Book Award offrira un soutien financier pour la traduction des œuvres lauréates et finalistes de l'arabe vers d'autres langues, encourageant particulièrement les éditeurs français à participer à cette initiative.

Le palmarès 2024 :

Le Sheikh Zayed Book Award dans la catégorie Littérature est décerné à l’écrivaine et universitaire égyptienne Reem Bassiouney pour son roman Al Halwani...Thulathiyat al-Fatimiyeen (Al Halwani, La trilogie Fatimide) publié par la maison d'édition Nahdet Misr en 2022.

Al Halwani, La trilogie Fatimide dépeint trois siècles de la dynastie fatimide égyptienne, de la vie quotidienne de ses citoyens aux principaux événements historiques de la période, en passant par la poésie, la mythologie et l'architecture.

Le Sheikh Zayed Book Award dans la catégorie Culture arabe dans une autre langue est décerné à l’universitaire allemand Frank Griffel pour The Formation of Post-Classical Philosophy in Islam publié en anglais par Oxford University Press en 2021.

L'ouvrage porte sur l'histoire et le développement de la pensée philosophique parmi les érudits musulmans du XIIe siècle, période qui a vu l'émergence de la hikma, un nouveau genre d'ouvrage philosophique.

Le Sheikh Zayed Book Award dans la catégorie Traduction est décerné au traducteur tunisien le Dr Ahmed Somai, pour sa traduction de l’italien vers l’arabe de l’ouvrage classique de la pensée italienne La Scienza Nuova/ Al-Ilm al-Jadeed/ La science nouvelle de Giambattista Vico publié par Adab Publishing and Distribution en 2022.

La Scienza Nuova est considéré comme un texte fondateur de la philosophie de l'histoire, de la

sociologie et de l'anthropologie.

Le Sheikh Zayed Book Award dans la catégorie Édition de manuscrits arabes est décerné au musicien et musicologue égyptien le Dr Mustafa Said pour son étude du manuscrit Safinat al-Mulk wa-Nafisat al-Fulk (Shehab al-Din) al-Muwashah wa-Musiqa al-Maqam al-Natiqa bil-Arabiya bayn al-Tantheer wal-Maras (Le navire de la possession et le navire précieux (Shehab al-Din) - Muwashah et musique maqam arabophone entre théorie et pratique), un traité médiéval sur la musique et la poésie arabes publié par

ElAin Publishing en 2023.

Le Sheikh Zayed Book Award dans la catégorie Jeune auteur est décerné à l’universitaire tunisien Dr Houssem Eddine Chachia pour son ouvrage Al Mashhad al-Moriski: Sardiyat al-Tard fi al-Fikr al-Espani (Le paysage morisque : récits d'expulsion dans la pensée espagnole moderne), publié par the Centre for Research and Knowledge Intercommunication en 2023.

Cet ouvrage est une étude des dimensions socioculturelles de l'expulsion des Morisques d'Espagne au XVIIe siècle et de l'influence de cet événement sur la culture espagnole contemporaine.

Le Sheikh Zayed Book Award dans la catégorie Edition et technologie est décerné à la maison d’édition chinoise basée au Caire, Bayt Elhekma pour les industries créatives, pour son travail dans la construction de ponts culturels entre la Chine et le monde arabe, partageant les histoires et les récits des deux régions et promouvant leurs cultures respectives.

Le Sheikh Zayed Book Award dans la catégorie Contribution au développement des nations est décerné au géographe émirati Dr Khalifa Alromaithi pour son ouvrage Al-Asmaa’ al-Jughrafiya – Thakirat Ajyal (Nos géographiques - Héritage des générations), publié par Austin Macauley Publishers en 2022.

L'ouvrage du Dr Alromaithi combine une approche historique et géographique examinant l'histoire et la signification des noms géographiques dans les Émirats Arabes Unis.

Le Dr Ali bin Tamim, secrétaire général du Sheikh Zayed Book Award et président du Centre de la langue arabe d'Abu Dhabi a déclaré à propos des lauréats : « Ces auteurs ont contribué de manière significative à l'enrichissement des paysages culturels, littéraires et sociaux arabes grâce à leurs œuvres remarquables. [...] Je suis convaincu que grâce à nos efforts et à ceux des auteurs et des organisations dont nous récompensons le travail, nous continuerons à assister à l'épanouissement de la culture arabe dans les années à venir. »

Crédits photo : Le Sheikh Zayed Book Award