Huit finalistes pour le Prix de la littérature arabe 2023

Créé en 2013, le Prix de la littérature arabe est l’une des rares récompenses françaises distinguant la création littéraire arabe. Ce prix, doté de 10.000 €, promeut l’œuvre d’un écrivain originaire et/ou ressortissant de l’un des pays de la Ligue arabe et auteur d’un ouvrage écrit ou traduit en français et publié entrele 1er septembre 2022 et le 30 septembre 2023.

Dans le cadre de cette édition, quatre rencontres littéraires avec les finalistes du Prix de la littérature arabe 2023 seront proposées dans la Bibliothèque de l’Institut du monde arabe.

Voici les finalistes :

- Je me souviens de Falloujah de Feurat Alani (Irak), éd. JC Lattès

- Les Portes du paradis (traduit de l’arabe par Luc Barbulesco) de Taleb Alrefai (Koweït), éd. /Actes Sud

- Les jardins de Basra (traduit de l’arabe par Philippe Vigreux) de Mansoura Ez-Eldin (Égypte), éd. Sindbad / Actes Sud

- Les Cinq Soeurs de Percy Kemp (Liban), éd. Seuil

- Noir Liban de Salma Kojok (Liban), éd. Erick Bonnier

- Sur le méridien de Greenwich (traduit de l’arabe par Sophie Pommier et May Rostom) de Shady Lewis (Égypte), éd. Sindbad / Actes Sud

- Si j’avais un franc d’Abdelkrim Saifi (Algérie), éd. Anne Carrière

- La demeure du vent (traduit de l’arabe par Khaled Osman et Ola Mehanna) de Samar Yazbek (Syrie), éd. Stock

Depuis sa création par la Fondation Jean-Luc Lagardère et l’Institut du monde arabe, le Prix de la littérature arabe a primé plus d’une quinzaine d’auteurs et auteures au talent prometteur ou confirmé.

Il a notamment été remis en 2013 à Jabbour Douaihy (Liban), en 2015 à Mohammed Hasan Alwan (Arabie Saoudite), en 2016 à Inaam Kachachi (Irak), en 2019 à Mohammed Abdelnabi (Égypte), en 2021 à Jokha Alharthi (Oman), en 2022 à Yamen Manai (Tunisie) et à Hammour Ziada (Soudan).

Le jury se réunira à l’automne sous la présidence de Pierre Leroy (Directeur Général Délégué de Lagardère SA), pour délibérer et désigner le ou la lauréat(e) de la nouvelle édition du Prix de la littérature arabe. Il ou elle sera dévoilé(e) à l’occasion d’une cérémonie qui se déroulera le 28 novembre prochain, à l’Institut dumonde arabe (IMA), en présence de Jack Lang, Président de l’IMA.

