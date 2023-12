l'Algérien Waciny Laredj lauréat du "Nobel" arabe de la littérature

Né le 8 août 1954 à Tlemcen, Waciny Laredj est l'auteur d'une trentaine d'ouvrages en arabe et en français. Il a été professeur de littérature moderne à l'Université d'Alger jusqu'en 1994. Il réside actuellement à Paris où il enseigne à la Sorbonne.

Auteur d'une trentaines de romans, Laredj a vu ses œuvres traduites dans une vingtaine de langues et publiées par Sindbad/Actes Sud. Parmi ses œuvres notables figurent Le Livre de l'Emir (2006) et Les Fantômes de Jérusalem (2012), ce dernier lui ayant valu la Plume d'Or en 2008, récompensant la meilleure œuvre littéraire algérienne de l'année.

Son dernier ouvrage publié en France, toujours chez Actes Sud, est La Maison Andalouse. Son sujet de prédilection : les conditions des sociétés arabes. Les trois cités ont été traduits en français par Marcel Bois.

Le prix Great Arab Minds, lancé en 2022, est attribué dans six domaines : sciences naturelles (physique et chimie), médecine, littérature et arts, économie, technologie et ingénierie, et architecture et design. Il vise à soutenir les lauréats dans le financement de leurs recherches et projets dans le monde arabe.