Sinan Antoon et Feurat Alani, leurs plaidoyers contre l'invasion de l’Irak

Les deux auteurs traitent de cet évènement depuis des années. Le poète, romancier et traducteur Sinan Antoon a reçu le Prix de la littérature arabe 2017 pour Seul le grenadier (trad. Leyla Mansour, Actes Sud). Un an après, il publiait Ave Maria (trad. Philippe Vigreux, Actes Sud). L’ouvrage décrivait en partie les horreurs qui se déroulent au sein de Bagdad.

Enfin, The Book of Collateral Damage (2020) qui n'a pas de version française, narre l’histoire de Naamer, un jeune universitaire engagé par des cinéastes pour filmer les ravages du conflit.

Feurat Alani est un journaliste franco-irakien et ancien correspondant à Bagdad où il a vécu de 2003 à 2008. Il a récemment signé le roman Je me souviens de Falloujah (2023, JC Lattès) dans lequel il évoque le passé de l’Irak après 2003.

La « mentalité coloniale »

Sinan Antoon et Feurat Alani, témoins vivants de la destruction de leur territoire, en font le sujet névralgique de leur art. Le conflit a commencé il y a 20 ans et quelques jours avant cette commémoration, ils ont choisi de dénoncer la « mentalité coloniale ».

Sinan Antoon sort, le 19 mars, l’article « Un million de vies plus tard, je ne peux pas pardonner ce que le terrorisme américain a fait à mon pays, l’Irak » dans le Guardian. Quant à Feurat Alani, il affirme le 17 mars, que « La guerre d’Irak a contribué à détruire ce que signifiait être un Irakien », titre d'un article pour le Washington Post.

Le vent est une mère aveugle trébuchant sur les cadavres pas de linceul sauf les nuages mais les chiens sont bien plus rapides La lune est un cimetière pour la lumière les étoiles sont des femmes qui se lamentent. Fatigué de porter les cercueils le vent s’est appuyé contre un palmier Un satellite demande : Où va-t-on maintenant ? Le silence dans la canne du vent murmure : "Bagdad" et le palmier s’est enflammé.



- Poème rédigé par Sinan Antoon quelques jours après le 20 mars 2003 et repartagé dans The Guardian.

« je plaide pour la fin de l’amnésie »



Alors qu’il écrivait et s’exprimait déjà contre la dictature de Saddam Hussein, Sinan Antoon explique avoir manifesté devant l’ambassade américaine en 2003. Cela, pour exiger le retrait des troupes américaines qui conduiront, selon les deux hommes, à la naissance d’Al-Qaïda, de l’État islamique et la mort de l’identité irakienne. La mobilisation s’était soldée par des coups de matraque.

Sinan Antoon se sert de la presse pour dénoncer la censure qui régnait. Et d’affirmer : « Le paysage médiatique américain était une chambre d’écho pour la propagande d’État. » Selon lui, en mars 2003, 72 % des citoyens américains soutenaient la guerre. En juillet 2003, il retournait à Bagdad pour tourner le documentaire About Baghdad et réalisait que nombreux habitants étaient convaincus par la nécessité de cette ingérence extérieure.

Feurat Alani rejoint ses propos en ajoutant que le silence perdure : « J’ai assisté à une amnésie collective depuis l’invasion de l’Irak il y a 20 ans. » Pour ensuite clamer : « Dans l’ensemble, les Américains sont passés à autre chose. En ce jour anniversaire, je plaide pour la fin de l’amnésie. Les Américains devraient se souvenir de la dette qu’ils ont envers l’Irak, de ce qui a été détruit et de ce qui a été laissé à sa place. Ils doivent se rappeler que les Irakiens étaient autrefois un peuple fier. »

La littérature comme mémoire

Comme les deux auteurs, nombreux sont les Irakiens à s’être servi de leurs livres pour dénoncer et décrire cette intolérable situation.

Frankenstein à Bagdad, de Ahmed Saadawi (trad. France Meyer, 2016, Piranha) dresse un tableau terrifiant. En 2005, soit un an avant l’exécution de Saddam Hussein, la cité est déchirée par les attentats à la voiture piégée et les patrouilles de soldats américains. Ahmed Saadawi se sert du célèbre monstre de Mary Shelley pour en faire une parabole de la violence.

Irak + 100 d’Hassan Blasim (2017) est la première anthologie de science-fiction issue du territoire mentionné. Les récits le dépeignent en 2103 soit non pas 20 ans, mais un siècle après la date fatidique. Enfin, When All Else Fails de Rayyan Al-Shawaf (2019) se déroule suite au 11 septembre. Hunayn, un étudiant irakien, émigre et assiste de loin à l’effondrement de sa terre natale. Aucun de ces deux ouvrages n’a été traduit en français à ce jour.

Des années plus tard, la littérature se fait donc mémoire. Les écrivains l’utilisent comme tribune et témoignage à l’instar des médias, qui commencent à visibiliser les discours.

Crédits photo : United Nations Photo - Siège des Nations Unies à Bagdad détruit par un camion piégé le 19 août 2003 (CC BY-NC-ND 2.0)