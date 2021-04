31 décembre 1999 : Bill Gates parlait de l'avenir du livre et de la lecture

« La lecture sur papier fait tant partie de notre vie qu’il est difficile d’imaginer quoi que ce soit en mesure de remplacer les traces d’encre sur des arbres découpés », entamait Bill Gates. À cette époque, le fondateur de Microsoft est entré dans la catégorie des hommes les plus riches du monde, depuis 1996, et un téléfilm le mettant en scène face aux Steve Jobs et Wozniak venait de sortir. Alors la parole de Bill parlant de livre, se changeait en Évangile selon Saint Gates.

HISTOIRE: de iTunes et l'iPod au Kindle

En vérité, en vérité, disait-il, depuis le XVe siècle et la machine à caractères mobiles de Gutenberg, le lecteur a pris l’habitude de ces objets de papier. « Alors comment pourrait-on croire que les ventes de livres numériques égaleront celles de papier d’ici une dizaine d’années ? »

Jetons un oeil à l'avenir

Question rhétorique à laquelle il avait quelques arguments à opposer : d’abord, le papier n’incarnait que la dernière des technologies en date, dont chacune a fini obsolète, depuis les plaquettes d’argile, jusqu’au papyrus et au parchemin. Il aura bien fallu quelques siècles pour que l’ebook émerge — et le premier date de juillet 1971, bien que les premiers projets furent portés en 1945 par Vannevar Bush. À l’époque, un outil baptisé memex permettait de stocker livres, enregistrements et communications — le tout sur microfilm, incluant journaux, périodiques. Et l’on promettait l’apparition de nouvelles formes d’encyclopédies…

Le marché de l’édition ne fut, rappelait Gates, bouleversé profondément qu’avec l’arrivée du CD-ROM : l’Encyclopedia Britannica devenait économiquement accessible… mais cette tentative pour rendre la connaissance attractive, et ludique, échoua. Et depuis la fin des années 80, toutes ces expérimentations électroniques connurent le même sort.

Steve Jobs et Bill Gates, 2007 - Joi Ito, CC BY SA 2.0

La raison tient en quelques mots : le support. Les appareils étaient trop volumineux pour transporter une bibliothèque. « Avant l’adoption généralisée d’internet, il n’existait pas de moyen universel de télécharger de nouveaux documents de lecture. Mais le problème le plus fondamental résidait en cette absence de technologie d’affichage, à même de rivaliser avec le papier. » La messe était dite, nous étions en 1999…

La lecture sur nos écrans d’ordinateur d’alors n’était pas des plus agréables — Mac n’avait pas commercialisé le Retina, etc. « Plus la lecture est longue, plus les défauts d’affichage, de mise en page et de rendu sont irritants et détournent l’attention. »

Internet, stockage et accès

Le Web a partiellement remédié à certains points, comme le stockage ou l’accès. Et les investissements en haut débit allaient devenir ce que nous avons appris à connaître : le téléchargement de films en quelques minutes. Côté livre numérique, en tant que fichier, plusieurs opérateurs avaient joint leurs forces : RR Donnelly, Penguin Putnam, Nokia, Barnes & Noble et Microsoft. Leur objectif ? Créer un standard pour l’ebook, afin de permettre la lecture à tout moment.

Et puis, d’autres améliorations, côté police d’écriture, ou encore dans les écrans et les logiciels d’affichage…

Bill Gates énumérait alors tout ce qui fera la réussite du Kindle : la livraison instantanée des ebooks, le stockage de centaines de titres. « L’ebook vous permet d’avoir une bibliothèque entière dans votre poche. » La fin des ruptures de stocks (au risque de passer outre sur les questions de contrats et de droit d’auteur, mais soyons visionnaires que diable !) et bien d’autres, comme… la synchronisation d’une lecture sur différents appareils. Tiens, décidément, le Kindle fut bien inspiré.

Kindle modèles 2007 et 2009 - Weston Yager, CC BY SA 2.0

« Le livre numérique révolutionnera également l’économie de l’industrie. Le coût de l’édition des livres diminuera considérablement, résultant des économies réalisées sur les matériaux, la main d’œuvre, la fabrication et la distribution. Dans le processus, de nombreux arbres seront sauvés et même l’auteur le plus obscur pourra s’autopublier, ce qui signifie plus de choix pour les lecteurs. Le prix de détail des livres baissera, les ventes exploseront. »

Tout ne s’est pas précisément passé ainsi, mais l’apparition du son, des images animées se fit bel et bien — pas toujours pour le plus heureux. Et si Gates passe outre nombre de difficultés que les éditeurs ont pu poser par la suite, c’est avant tout que le regard se tourne vers l’avenir et son champ des possibles, pas celui des contingences industrielles. De même, la dimension écologique des liseuses ou tablettes reste encore à démontrer.

C’est dans sa conclusion cependant qu’il devient le plus rêveur.

« Il est difficile de l’imaginer aujourd’hui, mais une des plus grandes contributions du livre numérique serait éventuellement de participer à l’amélioration de l’alphabétisation et de l’éducation dans des pays moins développés. Aujourd’hui, les habitants de territoires pauvres n’ont pas les moyens d’acheter des livres et ont rarement accès à une bibliothèque. » Et de prolonger : « Mais dans quelques années, alors que le coût du matériel diminuera, il sera possible de mettre en place des bibliothèques publiques virtuelles, qui auront accès au même contenu que la Bibliothèque du Congrès. »

Nous approchions de l’an 2000. Il était permis de rêver tout haut. (via Economist)

Crédit photo : Bill Gates, 2018, Billionaires Success - CC BY SA 2.0