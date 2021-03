Apple avait la musique et iTunes, Amazon inventa Kindle

Selon l’ouvrage Working Backwards : Insights, Stories, and Secrets from Inside Amazon, ouvrage de témoignage racontant les souvenirs de Colin Bryar et Bill Carr, deux anciens employés de la firme, la rencontre fut spectaculaire.

Durant le repas, Jobs prend directement Bezos à partie et lui explique comment Apple vient de développer la plus grande application sur Windows jamais construite : iTunes, ni plus ni moins. Un moment que les deux hommes ont d’ailleurs personnellement vécu, expliquant que Jobs les avait tous trois, avec Bezos, amenés dans une salle de conférence.

Sans soucis, mais avec sushis

Au milieu, un PC et deux plateaux de sushis à emporter. La discussion passe de l’état du marché de la musique au monde numérique. « Après s’être essuyé la bouche avec une serviette, Jobs est entré dans le vif de la réunion », écrivent-ils. « Il nous a dit calmement et serein, que même s’il s’agissait de la première tentative d’Apple de créer un logiciel sur Windows, c’était la meilleure application que quiconque ait produite ».

Et voilà que Jobs enchaîne : avec iTunes, il dispose d’un outil de lecture de chansons, reléguant alors Amazon aux arrières-postes de la vente de musique sur support. « L’entreprise disposera d’une forte marge, mais restera de petite taille. Vous pourrez facturer un supplément pour les CD, car ils seront difficiles à trouver », analyse-t-il. Les CD représentaient déjà une belle partie des ventes d’Amazon : il fallait donc comprendre qu’Apple était d’ores et déjà en train de détruire une partie du business que Bezos structurait.

Mais le PDG ne s’est pas démonté : selon les auteurs du livre, il a compris le message, réorientant ses recherches vers la dématérialisation des contenus — considérant que les ventes physiques allaient prendre du plomb dans l’aile.

La rencontre s’était déroulée à l’automne 2003, quelque temps plus tard iTunes était officialisé. Avant, les utilisateurs de Windows devaient passer par MusicMatch pour se servir de leur iPod. Considérant que les CD représentaient de petits colis, rapides et faciles à expédier, Amazon avait commencé à développer son projet. Et l’invitation de Jobs n’avait rien d’une proposition de collaboration commerciale.

Était-ce alors pour orienter le PDG vers de mauvais choix ? L’histoire raconte que Bezos a gardé son calme. Mais peu de temps après sortait en effet le Kindle : si Apple avait acquis un pouvoir incontestable sur la musique dématérialisée, Amazon serait le précurseur de la vente de livres numériques.

Rater le coche, “devenir Kodak”

« Souvenez-vous, c’était en 2003. Le passage au numérique commençait. Personne ne voulait entrer sur le marché trop tôt avec un produit pour lequel la demande n’existait pas. Mais personne ne voulait non plus manquer l’occasion et être incapable de tout rattraper », poursuivent les deux hommes.

« Ce qu’il [Bezos] a fait, c’est prendre son temps, assimiler ce qu’il avait appris et élaborer un plan qui a révolutionné l’entreprise — et fait exactement le contraire de chasser sur les terres d’Apple, en musique. C’est l’histoire de la création du Kindle. »

Car en 2004, Steve Kessel, vice-président de la vente au détail de médias se voit confier les responsabilités du développement numérique. Il avait supervisé la vente de livres physiques, de musique, de vidéos, mais rien de digital. Et le volet médias numériques constituait une nouvelle approche de la société autour du livre : cinq personnes qui planchaient sur l’ebook, en générant quelques millions de dollars par an, sans réelles perspectives de croissance.

Début 2004, Apple revendiquait plus de deux millions d’iPods vendus, les fichiers numériques audio proliféraient et ce n’était qu’une question de temps avant que d’autres industries culturelles ne prennent le pas. Il fallait impérativement, selon le mot de Bezos, « ne pas devenir Kodak ». La transition pour Amazon consistait donc à convaincre les éditeurs de fournir des fichiers numériques et plus des livres de papier, une extension de la collaboration.

Avec une prise de conscience terrible, survenue un an plus tard : « [Bezos] a expliqué la différence fondamentale dans la chaîne de valeurs des médias numériques. Dans le commerce du détail physique, Amazon opérait en milieu de chaîne ». La valeur ajoutée était évidente : des dizaines de millions de produits sur un seul site, et une livraison rapide, déjà. Pour gagner dans le numérique, il fallait reproduire le couple Apple : iTunes et iPod. L’opportunité du livre numérique avait germé.

2007, l'année Kindle

Si Apple avait un temps d’avance dans la musique, le livre restait le cœur de métier d’Amazon. Il suffisait d’imaginer le lecteur adapté pour des ouvrages dématérialisés, à bas prix, disponibles en quelques secondes. Tout devrait être internalisé, pour optimiser l’expérience client. Et placer cette fois Amazon en amont de tout : au milieu de l’année 2005, le nom était trouvé, Kindle, et tout devenait clair.

Jeff est allé haranguer les actionnaires : lors d’une réunion, on lui a demandé de combien d’argent il aurait besoin pour ce fameux Kindle. Rhéteur, Bezos a interrogé son directeur financier : « Combien avons-nous ? », laissant entendre qu’il dépenserait tout ce qui serait nécessaire…

En 2007, sortait le premier Kindle. En moins de six heures, tous les stocks furent écoulés…

