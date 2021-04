Une saison douce : migrants, miroirs de nous-mêmes

Mais le temps a passé, les enfants qui sont partis ne reviennent que rarement, quand ce n'est pas pas-du-tout, et seuls restent les parents, pères et mères, les grands-mères souvent veuves, les belles-mères et les grands-pères parfois veufs. Et s'il reste encore quelques commerces étiques dans la rue principale, la mairie a été fermée : le village a été destitué de son autorité pour ne devenir qu'un hameau dépendant du village voisin où le maire de l'ensemble ne se préoccupe que très peu de ces habitants qui portent dans leurs cœurs un peu de la tristesse et de l'abandon qu'ils ont ressentis quand leur ancien maire, à force d'errer, désœuvré, dans les rues, s'est suicidé.

Même le terrain de football est resté à l'abandon, les naissances et les enfants ayant disparu avec les dernières générations parties ailleurs chercher une fortune que très rares étaient ceux qui l'avaient trouvée.

Le train ne s'arrêtait plus et « passait en sifflant » ! Jusqu'au curé qui avait abandonné la place et demeurait maintenant au village voisin. Comme tant d'autres commodités.

Le miel, les olives, l'huile, le vin ou le fromage, que les citadins, en recherche de nourriture saine et naturelle, venaient autrefois chercher au village, avaient aussi disparu au profit d'une quasi-monoculture des artichauts qui n'avait pas amené avec elle les fortunes promises ! Et n'en demeuraient que quelques vestiges épars et sans vie.

Bref, le schéma tellement banal du petit village rural au destin bien commun des villages de son espèce rendus exsangues par l'exode rural, la quasi-désertification progressive et la déprise de ses forces vives.

C'est donc un énorme bouleversement qui est intervenu lorsque, parmi les habitants, par un matin pluvieux, sont arrivés des humanitaires accompagnant des migrants que le maire, généreusement … depuis le village voisin ..., avait décidé de loger dans une maison léguée, par ses anciens propriétaires, à la municipalité disparue. Mais si celle-ci avait été surnommée « La Ruine » par les villageois observant pour l'instant les « envahisseurs » depuis l'abri des volets clos de leurs maisons, ce n'était pas par hasard...

Depuis ma première lecture d'un ouvrage de Milena Agus, c'est toujours avec un intense plaisir que j'ouvre une nouvelle parution ; plaisir qui, livre après livre, n'a jamais été démenti.

Une saison douce n'a en rien déçu mon attente.

Avec une plume toujours aussi magnifiquement sobre et sans fard, avec ce style si proche et si totalement en adéquation avec ses personnages, avec cette pudeur qui enveloppe les mots et pourtant ce réalisme qui n'en cache ni le sens ni les sous-entendus, Milena Agus écrit un nouveau pan d'histoire de l'émigration qui dévoile de nouvelles perspectives pour chacun des protagonistes en présence.

Et, en fait, ce ne sont pas vraiment les migrants qui sont au centre de ce roman même s'ils sont à l'origine des bouleversements internes au village et, progressivement, du petit coup de pouce qui redynamise des espérances villageoises en cours d’extinction.

Ils sont présents, bien sûr, et bien présents, avec leurs attentes, leurs besoins, leurs rêves et leurs espoirs mais ils sont aussi (et surtout ?) les révélateurs de tout ce qui se trame autour d'eux. C'est leur présence qui fabrique, qui modèle, qui détermine aussi bien les humanitaires que les villageois ! C'est elle qui sème aussi bien la dissension entre les voisins de toujours, maintenant partagés par des sentiments divergents face aux « envahisseurs », que l'enthousiasme de ceux qui vont déployer des trésors d'obstination pour tenter de les aider à prendre pied sur cette nouvelle terre. Elle encore qui justifie, réveille, met à jour les motivations individuelles pour être, devenir, rester, paraître ceci ou cela selon qu'on est Professeur, étudiante, curé, dévote, Ingénieur, veuve, évangéliste, tailleur ou vieille fille.

En exergue, Milena Agus dédie son livre à ces femmes de sa famille pour qui aider son prochain a toujours été « la chose la plus naturelle du monde ». Et son livre est une ode à cette générosité gratuite même si elle sait bien qu'il y a quand même « de l'ordure en tout être humain sans quoi nous ne nous ferions pas tant de mal les uns les autres » car « nous sommes limités en matière d'amour nous autres les humains » ! Mais sans, peut-être, en être totalement dénués.

Et ce serait bien que cela soit le cas car « aujourd'hui [certains] sont chassés de chez [eux] et demain ce sera ! [le tour [des autres] ».

À lire absolument.

Milena Agus, trad. Marianne Faurobert – Une saison douce - Liana Levi - 9781034903696 - 16,00 €