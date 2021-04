Après les livres de politiques, les livres audio de politiques

Connu sous les noms de plume Chrysis, Peter Lewys et Pibrac, Pierre Louÿs fait ses débuts littéraires aux côtés d’André Gide et Paul Valéry, entre autres, avant de filer une œuvre littéraire raffinée, empreinte de culture classique et d’expérimentations poétiques. Grâce au domaine public, il est possible de redécouvrir ses écrits au format numérique.