Fascinant : des livres numériques moins chers se vendent mieux

Parce qu’après les confinements et les couvre-feux successifs, le temps viendra de nous retrouver à nouveau dans tous ces lieux qui font l’âme du Grand Paris. Le Guide des Grands Parisiens 2021-2023, coconçu par Enlarge Your Paris, média indépendant et incontournable sur le Grand Paris, et les Magasins généraux, centre de création grand-parisien implanté à Pantin, vous offre une édition gratuite, spéciale « Grand Paris de la culture ».