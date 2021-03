Tourner la page Covid pour l'industrie du papier...

L’Union française des industries des cartons, papiers et celluloses (COPACEL) brasse large : si les premiers jours de l’épidémie Covid furent marqués par un engouement vibrant pour les rouleaux de papier hygiéniques, la production n’a globalement pas décru. Pourtant, si l’activité s’est maintenue, certains segments ont souffert — comme celui de la presse imprimée.

Dans le même temps, la réduction du nombre des équipes ou encore la fermeture d’une usine avant sa cession ont conduit à ce que la production recule de 6,1 % en volume. Une basse à laquelle s’ajoute la diminution de prix de plusieurs types de produits. Moralité, 12,7 % de perte en valeur…

Au final, sur 2020, la production de tout le secteur – papier, carton et pâte marchande – a atteint 4,7 milliards €. Une comparaison des années 2000 et 2020 met également en évidence que la part des papiers graphiques, dans le total de la production des papiers et cartons, est passée de 45 % à 17 %. Sur la même période, la part des papiers d’emballage a crû de 46 % à 64 %.

L’évolution de la production française de papiers et cartons se situe en dessous de la moyenne européenne (-5 % en 2020 par rapport à 2019).

Tourner la page (si, si…)

Or, si les perspectives de 2021 fleurissent, et afficheraient plutôt un retour de l’activité, la « fin progressive des dispositifs publics de soutien à l’économie » menace ces embellies. Pour autant, « l’importance accordée aux questions sanitaires est ainsi favorable à l’utilisation des articles d’hygiène. Le commerce en ligne et le “drive” sont des pratiques de consommation qui ont connu un regain ces derniers mois, et qui perdureront durant les années à venir ».

De même, la restriction européenne visant à éradiquer les sacs plastiques, au profit d’autres matières, réutilisables, ouvre de nouveaux marchés.

Reste que la consommation d’une fraction des papiers à usage graphique (les papiers de presse principalement) continuera cependant à se contracter, sous l’effet de la poursuite du développement des technologies numériques, de sorte que la production papetière sera selon toute vraisemblance caractérisée par une courbe en « K ».

L'industrie du livre protégée

COPACEL souligne tout de même que le monde de l’édition imprimée « a plutôt bien résisté et affiche un recul des ventes de seulement 2 % par rapport à 2019 ». Un chiffre avancé par le président du Syndicat national de l’édition, Vincent Montagne début janvier, qui reste à confirmer. Le panéliste GfK indiquait plutôt 2,7 % de diminution, à 3,9 milliards € malgré tout.

« Cette évolution tient au fait que les ménages, davantage à leur domicile, avaient sans doute plus de temps pour les activités de lecture. Pour les personnes en télétravail, la “fatigue digitale” liée aux écrans a sans doute également contribué à une appétence pour la lecture sur papier », analyse COPACEL.

Sauf qu’une récente étude du Centre national du livre contredirait cette tendance envisagée : sur l’année débutante 2021, les Français liraient tout bonnement moins.

Reste qu’en effet, durant le confinement, un tiers des Français auraient lu davantage (étude SNE).

« Pour certaines activités, comme la cuisine par exemple, l’existence depuis plusieurs années d’émissions grand public a eu un effet d’entraînement sensible sur l’édition de livres de recettes. Sans surprise, ce sont les guides de voyage et les livres de tourisme qui ont connu la plus forte baisse de leurs ventes », conclut COPACEL.

Crédit photo Robert Lender CC BY SA 2.0