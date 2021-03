Chronique d’un amour : Il n’y a pas d’amour heureux, vraiment ? 

Comme souvent avec les histoires d’amour, tout commence par un regard, par un sourire - celui d’Alex, une jolie rousse croisée un soir dans une rue de Baltimore - mais il n’est question ni d’apparition, ni de vie qui bascule dans le creux d’un instant. C’est au fil des jours, et tout doucement, que l’amour va s’insinuer dans le corps et les pensées de Julien, et l'amener à déconstruire, à grandir, à apprendre. Au travers d’une écriture simple et sincère, l’amour n’est pas sublimé, il est tout simplement, et c’est ce qui, dans cette chronique, touche autant.

Le trivial et le sublime s’entrelacent avec splendeur. On pense, au détour de certaines pages, à Albert Cohen et à Belle du Seigneur : on urine, on pète, on pue de la gueule dans Chronique d’un amour. Les corps et leur matérialité sont présents, racontés complètement. Le quotidien, les détails, les moments simples qui, partagés, deviennent jubilatoires, sont consignés avec avidité, minutie, comme pour tenter de les garder toujours, d’en retenir l’essence et la pureté intrinsèques.

Les scènes de sexe émaillent le journal. Qu’elles soient elliptiques ou détaillées, elles ne cèdent ni aux métaphores, ni aux euphémismes. Elles n’empruntent pas non plus au lexique de l’exploit. L’écriture cherche à se placer au plus près du réel, à décrire, sans juger, sans trahir. “Je” est honnête et tente de fuir la complaisance. Le jeune homme décrit sa honte, son esprit colonisé par le porno, sa difficulté à embrasser d’autres scénarios, d’autres corps, puis tout ce qui s’ouvre en lui quand il apprend à dépasser ces images, à s’abandonner à et avec l’autre, à sortir du cadre. Avec Alex, Julien découvre la puissance féroce et illimitée des corps et de l’érotisme, qui bouleverse le rapport à l’autre, à soi, au monde, et ouvre tant d’horizons, tant de possibles.

Chronique d’un amour est le récit d’un apprentissage, d’une émancipation, d’une transcendance tranquille - et tout simplement, d’un amour. Est-ce qu’à la fin les amoureux se marient et ont beaucoup d’enfants? Ou est-ce qu’ils finissent par s’ennuyer ? Il faut le lire pour avoir la réponse. Et surtout, le lire pour se laisser porter par un récit intime et sensible, parenthèse enchantée qui laisse dans le cœur la fraîcheur et la grâce d’un amour qui naît, la réminiscence de ces instants précieux, aussi singuliers qu’universels, aussi forts que fragiles, aussi minuscules qu’immenses.

Camille Roche

Julien Tribotté - Chronique d’un amour - Anne Carrière - 9782380821574 - 10€

Photographe à Baltimore, Camille Roche signe par ailleurs une newsletter bi-mensuelle baptisée Un état proche de l'Ohio, dans laquelle elle raconte un peu de son quotidien aux Etats-Unis, choses vues, perçues du moment vécu, fragments d'histoire personnelle dans l'histoire collective... A découvrir aussi sur Instagram.