Hiver d'Ali Smith : la chaleur de l'Inconnue 

Si les deux saisons se suivent, Automne et Hiver peuvent être lus indépendamment l’un de l’autre. Une fois l’hiver installé, les arbres à nu et la terre crevassée, les failles et les secrets refont surface. Noël approche et tous les récits sont sur le point de se retrouver autour du repas de réveillon. C’est la fin de l’année, la fin d’un cycle dans l’attente du lendemain du renouveau. On y abordera le présent (le Brexit, l’arrivée de Trump) comme le passé (avec les protestations de Greenham Comon).

Mais les plus grands échanges seront silencieux, comme dans une pièce de Shakespeare, le lecteur sera le seul témoin de ces dialogues intérieurs qui ne parviennent pas à se manifester. Les prises de paroles, quand elles ont lieu, sont chaotiques, les phrases se mélangent ou au contraire se scindent selon le locuteur. Au lecteur de rassembler les réponses et les échanges, de les décoder, de les construire. Les pensées, au même titre que les mots, sont balancées sur le papier sans filtre, sans interprétation, sans hiérarchie.

Les personnages qui portent l’Hiver se mettent à nu face au lecteur, livrant leurs émotions et leur cerveau qui seront disséqués par cette écriture précise et incisive.

Sophia ouvre le bal. C’est dans sa demeure de Cornouailles que ce Noël pas comme les autres se déroule. Sophia ne va pas bien, ne va plus bien. Sophia n’est plus la femme d’affaire qu’elle était et son fils est sur le point de le découvrir. Son fils c’est Art, Artie, Arthur ou encore Art en nature. Cette année, il était censé présenter Charlotte, sa compagne. Mais sur un énième désaccord intellectuel, cette dernière préférera pirater son profil Twitter que de l’accompagner. Pour ne pas arriver seul, Art passe un accord avec une jeune femme rencontrée à l’abri bus.

Cette jeune femme c’est Lux, le nez plongé dans un menu de fast-food qu’elle dévore avec attention comme le plus précieux des ouvrages. Pour 1000 livres, elle sera Charlotte, son autre Charlotte, le temps d’un weekend. Étrange pièce rapportée, c’est finalement celle qui trouvera le mieux sa place. Enfin, Iris, la tante d’Arthur à laquelle Sophia n’a pas parlé depuis près de 30 ans. Iris, l’enfant sauvage de la famille, activiste et militante qui offre sa vie entière à des causes plus grandes qu’elle, Iris qui s’est enchainée aux grilles du Greenham Common, le campement de protestation pacifiste. La septuagénaire viendra à la rescousse de sa sœur au beau milieu de la nuit.

Tous ces personnages évoluent dans le même espace, la même temporalité et pour autant chacun semble y vivre sa propre intrigue, subissant ses propres contraintes d’espace et de temps. Seul Lux échappe à ces règles invisibles qui divisent cette famille. L’inconnue deviendra alors plus intime que le cocon familial, tissant les liens jamais imaginés, pansant les plaies oubliées. La jeune femme parviendra à ouvrir des portes et des esprits jusqu’alors clos. Lux sera la clé, guidant le lecteur, lui permettant de comprendre comment vivre toutes les dimensions du récit.

Sans prendre position, sans imposer de jugement, Ali Smith propose à travers ces personnages aux opinions si divergentes et aux façons d’être si différentes une véritable réflexion sur notre manière de penser comme membre d’une société et le rôle que chacun choisit d’y jouer, volontairement ou non.

Ali Smith, trad. Laëtitia Devaux - Hiver - Grasset - 9782246819097 - 23€