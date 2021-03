Lovecraft au pays des adolescents : Chtulhu y es-tu ?

Lovecraft n’a pas fini d’influencer les auteurs : démonstration avec un album pour adolescents, qui tourne autour des légendes lovecraftiennes. Si l’on devait prendre un exemple simple, ce tome 1 de Sébastien Viozat, Anne-Catherine Ott et Gabriel Amalric ferait partie de ces postulants à The Voice que les coachs ne retiendraient pas. Mais qui mériterait pourtant de figurer dans l’aventure.

Retour sur le mythe de Cthulhu : imaginer qu’un poulpe géant puisse encore terroriser le public aujourd’hui relève de l’inéptie. Les référents des années 30 ont évolué de sorte que l’imaginaire lovecraftien semble quelque peu suranné. Les grands anciens favorisent encore une imagerie horrifique, les concepts art ne manquent pas sur la toile et Lovecraft bénéficie de nouvelles traductions, d’études et de commentaires abondants.

Tirer un récit pour adolescent de ce mythe offre un intérêt : pas graphiquement, le dessin est intéressant, mais finalement, la couverture dit déjà tout sur le style. En réalité, c’est ici la finesse avec laquelle la déclinaison de l’univers Lovecraft est opérée qui retient l’attention. Bien entendu, le lecteur averti – a fortiori, le lecteur adulte averti – y lira au mieux un spin off correctement construit. Le plus cynique, une énième tentative d’y recourir. Soit, les deux se justifient.

Pourtant, si le manga a déjà accaparé Lovecraft, la BD jeunesse ne lui avait probablement pas encore consacré assez de son temps. L’oubli réparé, on se trouve devant un titre qui, à tout le moins (et c’est toujours énorme), donne envie de creuser la piste Cthulhu. Une statuette, quelques tableaux, une séance de magie invocatrice occulte… tous les éléments sont réunis autour d’un titre – pardon, mais à mon sens assez moyen, malgré le travail ressenti – qui parvient à piquer la curiosité.

Francis et Atonia mènent la danse en jonglant habilement entre mystères et angoisse. Le rythme est précisément celui des aventures les plus classiques de Lovecraft, avec en guest-star le dieu qui le rendit célèbre.

Saluons tout de même la belle pleine page 50, avec un Cthulhu qui s’impose et en impose, tout en puissance et en effroi.

Le conseil serait alors simple : offrir un panachage. On prend l’un des mangas de Gou Tanabe (publié chez Ki-oon, trad. Sylvain Chollet avec l’adaptation de Clair Obscur), on y ajoute La couleur venue d’ailleurs (trad. Arnaud Demaegd, chez Bragelonne) et le classique Mythe de Cthulhu (chez J’ai lu, trad. Jacques Papy, Simone Lamblin et Yves Rivière). Et voici un cadeau pluriel pour un adolescent. Et soudainement, cette BD a plus de sens, prise dans un ensemble.

Certes, cela équivaut à prémâcher et lui dégurgiter dans le cerveau tout ce qu’il doit connaître sur la créature, son créateur et l’univers fantasmagorique de Lovecraft. Tout va bien se passer. Tant que la réalité tiendra le choc…

Le Cercle de Providence – Sébastien Viozat, Anne-Catherine Ott et Gabriel Amalric – Jungle – 9782822229869 – 13,95 €