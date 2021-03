Internet : l'accès du public à une oeuvre et la rémunération de l'auteur 

D’un côté, donc, la Deutsche Digitale Bibliothek, opérée par la fondation Stiftung Preußischer Kulturbesitz : cet acteur est une bibliothèque numérique dédiée à la culture et au savoir mettant en réseau des institutions culturelles et scientifiques allemandes. De l’autre, la société de gestion collective VG Bild-Kunst, œuvrant dans le domaine des arts visuels. Entre les deux, un contrat de licence d’utilisation par lequel le premier puise dans le catalogue du second des vignettes pour animer son site.

Inclusion, exclusion et transclusion

Or, en vertu du contrat, le licencié s’engage à mettre en œuvre, lors de l’utilisation des œuvres et des objets protégés visés dans le contrat, des mesures techniques efficaces contre le framing. De la sorte, les vignettes protégées par le droit d’auteur ne pourraient pas être utilisées ailleurs. Une clause que la bibliothèque numérique considérait comme abusive, et tentait de faire disparaître.

Estimant qu’une telle disposition contractuelle n’était pas raisonnable du point de vue du droit d’auteur, Stiftung Preußischer Kulturbesitz avait en effet introduit une action devant les juridictions allemandes. Elle demandait qu’il soit constaté que VG Bild-Kunst était tenue d’accorder la licence en question sans qu’elle soit subordonnée à la mise en œuvre de ces mesures techniques.

L’avocat général Maciej Szpunar avait présenté ses conclusions en septembre 2020, dans l’affaire C-392/19, considérant que le framing n’impliquait pas de mesures techniques.

Ainsi, l’incorporation à l’aide de liens cliquables utilisant le framing n’exigerait pas l’autorisation des titulaires de droits qui est censée avoir été donnée par le titulaire des droits lors de la mise à disposition initiale de l’œuvre. Cela vaudrait même lorsque cette incorporation contourne des mesures techniques de protection contre le framing adoptées ou imposées par le titulaire des droits.

Pour la CJUE qui vient de rendre son avis, constitue une mise à disposition d’un public nouveau toute diffusion d’une œuvre par framing. Et ce, dès lors que le titulaire de droits a « a adopté ou imposé des mesures de restriction contre la transclusion », ou framing.

Que les vignettes soient d’une taille plus petite que celle fournie ne change rien à cette communication. En effet, la transclusion a « pour effet de mettre l’élément affiché à la disposition de l’ensemble des utilisateurs potentiels d’un site Internet ». Pour autant, au sens de la directive 2001/29, la transclusion d’un site à un autre ne relèverait pas tout à fait de la communication au public — puisque le support reste celui d’internet.

La juste rémunération du titulaire de droits

Mais le droit a ses arcanes : si le titulaire des droits à autorisé la communication aux internautes, dans le cas où aucune mesure restrictive n’est imposée, alors le principe de communication n’est pas applicable. Dans le cas de la bibliothèque numérique, le consentement de l’auteur est valable pour la première diffusion, pas pour celle effectuée par framing. « Au contraire, il a voulu restreindre le public ayant accès à ses œuvres aux seuls utilisateurs d’un site Internet particulier », note la CJUE.

Dès lors, la nouvelle communication doit obtenir l’autorisation des personnes concernées, sans quoi cela reviendrait « à consacrer une règle d’épuisement du droit de communication ». Et de fait, de priver le titulaire d’exiger une rémunération appropriée pour l’utilisation de son œuvre.

« Ainsi, une telle approche méconnaîtrait le juste équilibre devant être maintenu, dans l’environnement numérique, entre, d’une part, l’intérêt des titulaires du droit d’auteur et des droits voisins à la protection de leur propriété intellectuelle et, d’autre part, la protection des intérêts et des droits fondamentaux des utilisateurs d’objets protégés », poursuit la Cour.

Et de conclure que « le titulaire du droit d’auteur ne peut limiter son consentement à la transclusion autrement qu’au moyen de mesures techniques efficaces. En effet, en l’absence de telles mesures, il pourrait être difficile de vérifier si ce titulaire a entendu s’opposer à la transclusion de ses œuvres ».

Le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne) qui avait demandé l'interprétation à la CJUE de la directive 2001/29, aura matière désormais à trancher le litige entre les deux parties.

