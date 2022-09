L'application ADAGE, support du Pass Culture dans les établissements scolaires

Une application dans une application : pour son usage dans un cadre scolaire, le Pass Culture s'intègre à l'application ADAGE (application dédiée à la généralisation de l'éducation artistique et culturelle). Les équipes pédagogiques y trouveront des ressources pour la mise en œuvre du 100 % EAC, qui vise à proposer des actions d'éducation artistique et culturelle dans toutes les classes, au sein de tous les établissements.

Les offres collectives du Pass Culture — adaptées pour la dépense des montants alloués à chaque élève (25 € en 4e et 3e, 30 € en 2de, 20 € en 1e et 20 € en terminale, 30 € en 1ere et 2e année de CAP) — sont présentées dans l'application ADAGE, où il est possible de les réserver et de les financer.

Outre les acteurs culturels menant des actions d'éducation artistique et culturelle sur le temps scolaire, référencées sur l'application par les services du ministère de l'Éducation nationale en charge de l'éducation artistique et culturelle, les personnes publiques et privées peuvent elles aussi proposer des offres collectives et se trouver référencées sur la plateforme.

Un arrêté du 20 septembre dernier précise les modalités de ce référencement. Une commission régionale de référencement ADAGE se chargera de vérifier la conformité des offres des candidats aux attendus pédagogiques, éducatifs, artistiques et culturels des actions menées dans le cadre scolaire.

La commission de référencement ADAGE est présidée par le recteur de région académique ou son représentant, et réunit un délégué académique à l'éducation artistique et à l'action culturelle, ou son représentant, ainsi qu'un directeur régional des affaires culturelles, ou son représentant. Cette commission décide à l'unanimité de la conformité d'une offre ou non.

De la même manière, sur saisine d'un service déconcentré des ministères de l'Éducation nationale, de la Culture, mais aussi de l'Agriculture ou des Armées, la commission peut déréférencer une offre, si elle ne répond pas aux attendus pédagogiques, éducatifs, artistiques ou culturels.

L'arrêté complet est accessible à cette adresse.

Photographie : illustration, Ivan Rigamonti, CC BY-NC-ND 2.0