Le Salon du livre de Montréal victime d'une tentative d'escroquerie

Prévu pour s'étendre aux collégiens dès la classe de 6e, sans doute à la rentrée 2023, le Pass Culture commence pour l'instant dès la 4e, au collège, avec une utilisation collective à définir par les élèves et les professeurs. Les offres sont présentées via l'application ADAGE, conçue autour de l'éducation artistique et culturelle, et peuvent être déposées par les acteurs culturels menant des actions d'éducation artistique et culturelle sur le temps scolaire, mais aussi les personnes publiques et privées.