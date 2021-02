L'Amant de Duras n'est pas le prix Goncourt le plus vendu 

Les rédactions le savent : une dépêche AFP se propage sur la toile plus rapidement qu’un éclair ne frappe. Or, l’empressement des rédactions se prend souvent les pieds dans le tapis de ces articles diffusés : foin de vérifications, et zou, tout cela devient AFParole d’Évangile. Concernant le Goncourt d’Hervé Le Tellier, qui serait alors devenu le deuxième plus grand vendeur, ActuaLitté s’était, comme tous les autres, pris les pieds dans ce tapis allégrement déroulé.

Le cri aigu de l'épervier oublié

Heureusement, certains gardent une mémoire des chiffres, assez fulgurante. Professeur des universités à Michel de Montaigne Bordeaux 3, Olivier Bessard Banquy intervient régulièrement sur le sujet des prix littéraires. Et s’il en est, le Goncourt est assurément le plus convoité de tous.

« Il est surtout à craindre que les prix ne disparaissent sous l’effet de leur puissance prescriptrice en baisse, ce qui est confirmé par les chutes tendancielles de ventes du Goncourt qui n’a presque plus jamais retrouvé les niveaux de L’Épervier de Maheux ou de L’Amant », expliquait-il à ActuaLitté à l’occasion de la parution de son ouvrage La Fabrique du livre (2016, Presses universitaires de Bordeaux).

Dans la dépêche de l’AFP, justement, sont évoqués Les Bienveillantes de Jonathan Littell, Goncourt 2006, avec 618.000 exemplaires et L’Amant de Duras, Goncourt 1984, avec 1,63 million d’exemplaires. Quid alors de Jean Carrière ? Passé manifestement par pertes et profits.

« Il est très étonnant qu’à l’AFP, personne n’ait la mémoire du XXe siècle, et que l’un des meilleurs Goncourt de tous les temps, celui de Jean Carrière, L’Épervier de Maheux, disparaisse de la sorte », indique l’universitaire à ActuaLitté. « Depuis 1903 et jusque dans les années 70/80, les chiffres de ventes sont allés crescendo, mais depuis, on assiste à une décrue, plus ou moins marquée selon les années. »

Non pas un, mais bien deux types de Goncourt

Or, c’est bien en 1972 que Jean Carrière reçut le prix, au 5e tour, pour son roman publié chez Jean-Jacques Pauvert, avec deux millions d’exemplaires vendus, durant sa carrière en grand format.

Olivier Bessar-Banquy poursuit : « La différence, par exemple, entre Les Noces barbares de Queffelec, Goncourt 1985, c’est que les ventes du roman de Carrière se sont avant tout opérées en grand format. Pour Les Noces, on annonce 2 millions d’exemplaires également, mais probablement parce que cela intègre l'édition France loisir, ou la version poche par la suite. Les deux titres me semblent difficiles à comparer. »

Mais dans ce cas, et quitte à comptabiliser le plus loin possible, La Condition humaine de Malraux est régulièrement évoqué comme le prix Goncourt (en 1933) ayant écoulé quelque 5 millions d’exemplaires. Exeunt Carrière, Queffelec ou Duras ? « Il faut en effet distinguer deux catégories de Goncourt: celui qui se vend massivement lors de la remise du prix, et finalement, s’essouffle, et celui qui va devenir littéralement un long-seller. »

Ce sera le cas de nombreux écrivains, Marcel Proust, Simone de Beauvoir, Romain Gary ou Malraux, Duras, etc. « Parce qu’après tout, soit l’on s’arrête aux ventes du grand format qui a été récompensé, soit on décide d’intégrer le poche à sa suite, puis la traduction, et les droits étrangers… » Et pourquoi pas, désormais, les ventes numériques et celles de l’audiolivre quand elles existent.

De la petite et de la grande Histoire

Depuis le début des années 90, les ventes de Goncourt vont de 250 à 450.000 exemplaires. On comprend donc bien que les éditions Gallimard se soient réjouies d’avoir dépassé les 630.000 exemplaires, et d’avoir obtenu l’un de leurs meilleurs prix depuis longtemps, souligne l’enseignant. Pour autant, certains lauréats s’accompagnent d’une histoire toute particulière — tant au niveau macro que microéconomique.

Ainsi, le cas de Marguerite Duras : il y avait eu ce passage chez Bernard Pivot, qui avait produit un vif effet. Et derrière, « l’intelligence de Jérôme Lindon, qui voulait pour sa maison Minuit une vision stratégique et commerciale permettant une alternative à la dichotomie entre Grand format et Poche. En proposant des livres avec une politique de prix raisonnable et un format de livre différent, c’est toute sa finesse qui se ressent ».

Pour Pauvert et Carrière, L’Épervier marque la fin d’une époque, justement parce que sa maison fut par la suite reprise par Hachette Livre, avant d’être rattachée à la maison Fayard, comme label éditorial. Jean Carrière fit poursuivre la vie de son livre chez Robert Laffont par la suite, « mais le rachat de Pauvert autant que le Goncourt, furent des moyens pour sauver l’éditeur — qui n’avait probablement pas les moyens logistiques pour gérer un tel succès ». C’est qu’il faut pouvoir imprimer en masse, quand se profile un Goncourt…

Reste alors à comprendre comment cette bévue a pu survenir dans les bureaux de l’AFP. Un communiqué de la maison Gallimard trop hâtivement repris par l’Agence ? Contactée, la maison Gallimard l’affirme : une exclusivité négociée avec RTL avait conduit à ce que la radio puisse dévoiler le chiffre de vente de L’anomalie, mais aucune communication vers la presse, sinon ce passage de Jean-Charles Grunstein, directeur commerciale, à l’antenne.

De leur côté, les Éditions de Minuit s’amusent : « L’AFP m’a contacté et je leur ai donné le chiffre des ventes, 1,63 million », indique Henri Causse, directeur commercial. Et de glisser : « Si l’on ajoute le Club France loisir, c’est un million de plus. » Mais en aucun cas, il n’a été revendiqué d’avoir avec L'Amant le Goncourt le plus vendu.

« La mémoire des chiffres, la seule qui compte, c’est celle des droits d’auteurs », assure-t-il.

Une jolie manière de dire que les chiffres importent tant qu'ils parlent de livres suceptibles de créer une émotion. Pour les autres, la postérité a une mémoire sélective. Et que Duras soit, ou non, en haut du podium ne dispense en rien de la découvrir (pour ceux qui ont la chance de ne pas la connaître).