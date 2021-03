Ce genre de petites choses, rendre ce que l'on a reçu

Sa chance provient du fait que sa mère, quand elle s'est retrouvée enceinte et seule, rejetée par ses parents qui ont refusé de s'en occuper, travaillait comme servante chez Madame Wilson, une veuve, protestante, qui habitait une grande maison isolée à la sortie de New Ross et se moquait bien du « qu'en dira-t-on ? ».

Madame Wilson l'a gardée avec elle jusqu'au bout, l'a accompagnée lors de son accouchement et s'est occupée de Bill surtout après le décès accidentel de celle-ci alors qu'il n'était qu'adolescent, lui confiant divers travaux dans la maison et ses dépendances aux côtés de Ned, l'homme à tout faire de la propriété. Elle lui a aussi permis d'acquérir les bases indispensables à l'école où elle a fait le nécessaire pour qu'il soit inscrit. Elle lui a même offert un petit pactole pour qu'il puisse s’installer à son compte quand il a voulu se marier avec Eileen ! Une petite entreprise de revente de charbon et bois de chauffage qui, année après année, naissance après naissance de leurs cinq filles, continue non pas de leur apporter la fortune mais, au moins, de vivre en assurant à leur progéniture l'accès à l'éducation, à quelques loisirs et surtout le cadre familial suffisant pour échapper à de mauvaises influences extérieures.

Noël 1985 approche et Bill est submergé de commandes à cause de la rigueur hivernale qui s'installe. Parmi tous ses commanditaires, le couvent de St Margaret, sur la colline proche, où les religieuses du Bon Pasteur s'occupent de jeunes filles seules et dirigent aussi l'école fréquentée par les filles de Bill.

Des bruits sourds circulent sur ces filles et sur les religieuses. Ne dit-on pas que ces dernières feraient commerce fructueux des enfants illégitimes de ces filles abandonnées par leurs familles, sans mari, traitées pire que des esclaves ?

Mais, chut, il n'est peut-être pas prudent de se mettre un tant soit peu en travers de la route de cette congrégation aux ramifications certainement puissantes.

Ce livre est un délice trop bref.

Avec une grande sérénité et un grand calme de langage et d'écriture, Claire Keegan nous raconte une belle histoire, une sorte de merveilleux conte de Noël où l'empathie le dispute à la bonté faite homme, comme une sorte d'écho à l'éducation que Bill a reçue et à l'esprit qui l'a entouré tout au long d'une enfance qui aurait pu être promise à toutes les souffrances que l'attention désintéressée de Mme Wilson, sans totalement l'en épargner, a pourtant réussi à l'en préserver.

Alors il rend ce qu'il a reçu. Autrement mais avec la même générosité spontanée, faisant fi de tout sauf de l'attention (« Ce genre de petites choses », un titre si bien choisi!) que lui-même porte aux autres comme un remboursement naturel et bienveillant de tout ce dont il a bénéficié.

Derrière cette histoire qui aurait pu n'être que mièvreries (et qui en est à des années-lumière), il y a un doigt accusateur qui se pointe sur les agissements de ces religieuses qui ont fait, pendant des années, commerce du malheur de jeunes filles abusées ; peut-être, d'ailleurs, simplement par l'amour qu'elles croyaient naïvement pouvoir partager mais qui leur a filé entre les doigts non sans laisser des stigmates alors brutalement réprouvés par la morale.

Une morale bien-pensante qui justifiait des comportements bien pires encore au nom d'une punition divine faisant totalement abstraction du message de tolérance, de pardon, de bienveillance et de miséricorde qui, par ailleurs, dégoulinait de paroles et de prières hypocrites ! Une morale qui autorisait des traitements tortionnaires voire esclavagistes. Qui en disculpait ceux qui les appliquaient ! Qui légitimaient des comportements bien plus répréhensibles encore que ceux qu'ils prétendaient faire expier.

Cette lecture m'a remémoré le magnifique film Philomena qui raconte ce dont on découvre aujourd'hui qu'il fut un commerce quasi institutionnalisé dans les couvents irlandais dans cette époque noire : la quête d'une mère qui a été contrainte d'accepter, contre son gré, que son fils, né sans père dans un couvent, soit adopté par de riches américains. Le même cadre historique (d'ailleurs les similitudes de noms ne peuvent pas être le seul fruit du hasard), sauf que la compassion de Bill ne l'avait jamais atteinte.

Mais le même entêtement à couvrir ces agissements, sous un couvercle étanche à toutes les rumeurs et rendu prégnant par un réseau d'accointances puissantes et intéressées.

Avec douceur mais avec un entêtement au moins aussi déterminé, Claire Keegan ajoute sa pierre dans le concert de ces dénonciations pour lesquelles les religieuses ne devraient cependant pas être les seules à avoir des comptes à rendre.

Claire Keegan, trad. Jacqueline Odin – Ce genre de petites choses - Sabine Wespieser – 9782848053721 - 15,00 €