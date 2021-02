Un roman de Kate Summerscale adapté en série pour la télévision

The Haunting of Alma Fielding (Bloomsbury), présenté par son éditeur comme « une véritable histoire de fantômes », deviendra prochainement une série télévisée, dont le diffuseur n'est pas encore connu à ce jour. La société de production New Pictures en a acquis les droits d'adaptation.

Un autre livre de Kate Summerscale, L’Affaire de Road Hill House. L’Assassinat du petit Saville Kent (traduit par Éric Chédaille, Christian Bourgois) a fait l'objet d'une adaptation pour le petit écran, sous le titre Les Soupçons de Monsieur Whicher, avec Paddy Considine et Peter Capaldi, en 2011.

The Haunting of Alma Fielding se déroule en 1938, et raconte les événements surnaturels qui se déroulent dans la maison d'Alma Fielding, femme au foyer qui voit sa vie bouleversée du jour au lendemain. Cette présence étrange attire journalistes et curieux, tandis que le fascisme s'annonce en Europe...

Aux côtés de Charlotte Stoudt, chargée du scénario, Minkie Spiro devrait assurer la réalisation de quelques épisodes, au moins : elle a fait ses preuves pour Le Complot contre l'Amérique, d'après Philip Roth, et Downtown Abbey.

