Mozart, Vivaldi, Tchaïkovski : Petites histoires de grands compositeurs

Adieu les Pinocchio, les Figaro et autres menteurs invétérés : la science a gagné. Et quand bien même Phèdre serait acculée au mensonge, elle aurait été démasquée par les chercheurs de l’université de Portsmouth. Cody Porter, chercheuse en psychologie et comportement délinquant, raconte les derniers résultats de leur système de détection.