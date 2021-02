Une bête aux aguets : troublants territoires de l'enfance 

Anna a douze ans quand une pneumonie la terrasse. Plusieurs jours de fortes fièvres l’affaiblissent et la plongent dans une torpeur que rien ne semble pouvoir contrer. Une nuit, un médecin ami de sa mère lui administre d’étranges comprimés.

Au même instant, une fraîcheur comme scintillante s’est répandue dans ma tête et dans ma poitrine. J’ai eu l’impression que ma tête s’ouvrait, et respirait. Mes poumons aussi se sont ouverts, je les ai sentis se déplier comme deux ailes soyeuses et amples. Et pendant ce temps, le scintillement continuait à courir dans mes artères et mes vaisseaux, il gagnait joyeusement mon ventre, y tourbillonnait, il envahissait mes bras et mes jambes jusqu’au bout de mes doigts, de mes orteils. Scintillement est le seul mot que j’aie jamais trouvé pour décrire cette sensation.

Anna guérit, mais désormais son rapport au réel a changé. Elle en vient à douter de la matérialité des objets, des voix la poursuivent, le temps et l’espace se dilatent. Les sens d’Anna sont comme aiguisés. Elle délaisse petit à petit la réalité pour traverser le miroir et s’enfoncer dans un univers opaque, instable. Il lui faudra un long cheminement pour comprendre et accepter que cette étrangeté est en elle et non autour d’elle. « Alors j’ai compris que ce dont j’avais peur (...), cette bête aux aguets, prête à me bondir au visage, n’était pas tapie derrière le rideau mais en moi. »

[Premières pages] Florence Seyvos – Une bête aux aguets

Florence Seyvos passe par le conte fantastique pour nous parler de la fin de l’enfance et accompagner la métamorphose d’Anna jusqu’au seuil de l’âge adulte. Son écriture subtile, qui colle aux sensations éprouvées par l’héroïne, rend avec brio le flux de pensées et d’émotions qui traversent ce personnage fort et fragile, insaisissable, inoubliable.

Anouk Delcourt, Point Virgule (Namur)

