Le libraire Waterstones sommé de mieux payer les employés en chômage partiel

Depuis quelques mois, les employeurs britanniques ont la possibilité de recourir à un dispositif de chômage partiel, avec une prise en charge par l'État de 80 % de la rémunération des salariés. Une aubaine, pour l'enseigne Waterstones, qui a dû faire face à une baisse d'activité en raison des confinements et autres couvre-feux.

Une pétition, mise en ligne sur la plateforme Organise, entend rappeler Waterstones à ses responsabilités vis-à-vis de ses employés. Elle souligne que cette rémunération à hauteur de 80 % avait fait passer les salaires de certains sous le minimum légal.

« Lutter pour payer les factures, emprunter de l'argent pour joindre les deux bouts, se tourner vers des organismes de charité juste pour survivre. Nombreux sont ceux qui se trouvent dans cette situation, ne sachant plus sur qui compter pour trouver de l'aide », indique le texte.

Les signataires en appellent à James Daunt, directeur de Waterstones, pour que celui-ci prenne la décision de compléter les salaires, afin « qu'aucun salarié ne se retrouve sous le minimum légal ».

La santé financière de Waterstones

La réclamation de la pétition s'est imposée après la révélation de plusieurs données économiques et financières. D'abord, Waterstones, comme d'autres enseignes, n'a pas été frappée de plein fouet par la crise sanitaire : les ventes de livres au Royaume-Uni se sont avérées meilleures que celles attendues, avec des lecteurs fidèles, au rendez-vous dans leur librairie de proximité.

Ensuite, la situation financière du groupe propriétaire de Waterstones, Elliott Advisors, ne semble pas particulièrement critique. Le fonds d'investissement avait déboursé 683 millions $ en 2019 pour s'offrir la chaine de librairies américaine Barnes & Noble, ce qui ne l'a pas empêché de verser à ses 107 employés des salaires atteignant le montant total de 93,3 millions £, avec 8,9 millions £ pour la personne la mieux rémunérée.

Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que Waterstones est pointée sur la question des salaires : en 2019, les employés avaient bataillé pour que les salaires soient réajustés afin de correspondre au minimum légal, déjà...

ECONOMIE: le livre imprimé s'en sort plutôt bien au Royaume-Uni

Les témoignages se succèdent, pour appuyer la pétition et ses revendications. « Au printemps 2020, je me suis retrouvé en chômage partiel et le suis resté depuis, revenant seulement au travail quelques jours à Noël 2020. Les premiers mois, ça allait, car la société a complété un peu nos salaires, mais c'est très dur depuis que je suis rémunéré à 80 %. J'ai dû me tourner vers mon colocataire pour qu'il prenne en charge ma part sur la nourriture et d'autres factures », indique l'un d'entre eux.

Kate Skipper, PDG de Waterstones, a indiqué au Bookseller qu'elle compatissait avec la pétition, mais que le chômage partiel s'imposait pour éviter « de nombreuses suppressions de poste ». La précarité, elle, s'installe...

Photographie : ActuaLitté, CC BY SA 2.0