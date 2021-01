Hillary et Chelsea Clinton pour adapter le livre de Gayle Tzemach Lemmon

Le livre de Gayle Tzemach Lemmon, publié prochainement, raconte l'histoire d'une milice de Kobani, en Syrie, composée uniquement de femmes. Celles-ci mèneront un combat sans répit contre ISIS, l'État islamique en Irak et en Syrie, pour défendre leurs terres et leurs droits.

The Daughters of Kobani est basé sur les entretiens et reportages de Gayle Tzemach Lemmon elle-même, déjà l'auteure de Ashley's War : The Untold Story of a Team of Women Soldiers on the Special Ops Battlefield (2015) et The Dressmaker of Khair Khana (2011), des récits de guerre qui s'intéressent au rôle des femmes dans ces conflits.

Les enchères ont apparemment été sans pitié autour de The Daughters of Kobani, d'après Deadline, et Hillary Rodham Clinton se félicite de les avoir remportées. « Nous avons créé HiddenLight pour célébrer les héros — connus et anonymes — dont le courage est trop souvent négligé, et nous ne pourrions être plus ravis de présenter cette histoire inspirante aux téléspectateurs du monde entier », affirme-t-elle.

L'adaptation de The Daughters of Kobani devrait prendre la forme d'une série télévisée documentaire, dont les modalités de diffusion ne sont pas encore connues.

Rappelons que Hillary Rodham Clinton et Chelsea Clinton ont déjà prévu l'adaptation de leur propre livre, Gutsy Women, en une série documentaire pour Apple TV+.