Traverser La Divine Comédie avec Dante : un audiolivre en 33 langues

Dalla selva oscura al Paradiso : voici le voyage que l’audio livre nous propose de faire à travers une sélection du poème de l’Enfer au Paradis, en passant par le Purgatoire. Et ce, en trente-trois langues. Un voyage multilingue à la découverte des trois ouvrages qui continuent de fasciner les lecteurs du monde entier. De plus, depuis décembre 2020, le livre audio est disponible gratuitement sur les principales plateformes de streaming (Spreaker, Spotify, Deezer, Apple et Google).

En 2021 le coffret contenant le livre audio sera distribué dans les ambassades, consulats, instituts culturels italiens. Il comprend un livret de 130 pages avec le texte en italien et en anglais, et un QR code pour télécharger gratuitement les 33 versions du poème.

Voici les trente-trois langues du livre audio : italien, albanais, arabe, bulgare, catalan, tchèque, chinois, coréen, croate, français, hébreu, finnois, gaélique, japonais, grec, indonésien, anglais, lituanien, maltais, norvégien, polonais, portugais, roumain, russe, serbe, slovaque, slovène, espagnol, swahili, allemand, turc, ukrainien, hongrois. Elles sont à découvrir ici – insistons sur le fait que la version indonésienne est totalement inédite.

Un projet collectif et international

Parrainé par le Comitato nazionale per le celebrazioni dantesche (Comité national pour les célébrations dantesques), par la Società Dantesca et par le Gruppo Dante dell'ADI (Associazione degli Italianisti), le projet a été réalisé en partenariat avec la municipalité de Ravenne, la commune italienne où Dante est mort, et grâce aux travaux scientifiques de deux experts de renom de l’œuvre du Sommo Poeta, Alberto Casadei (Université de Pise) et Sebastiana Nobili (Université de Bologne-Ravenne).

HOMMAGE: 2021, année danteste en Europe

Plusieurs acteurs ont collaboré pour réaliser un projet d’une telle ampleur. Conçu et réalisé par Paolo Grossi pour la Direzione generale del Sistema Paese (direction générale du système national) du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, il a été rendu possible grâce à la collaboration de trente-deux Instituts culturels italiens, qui ont chacun envoyé un enregistrement dans leur propre langue d’une lecture de passages choisis de la Divine Comédie joués par des acteurs locaux.

L'audiobook, fidèle compagnon

Paolo Grossi, qui coordonne le programme d’activités pour les célébrations du septième centenaire de la mort de Dante de la part du Ministère des Affaires étrangères, a raconté à Dant&Noi la naissance du projet. À son origine se trouve « un échange particulièrement fructueux avec Alberto Casadei », qui avait mentionné le projet de créer « un livre audio sur la poésie de Dante et d’autres poètes du XIIIe siècle (Guido Guinizzelli, Guido Cavalcanti, Cino da Pistoia…), à réaliser avec le soutien de la Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia ».

C’est ainsi que Paolo Grossi a eu l’idée « d’un livre audio consacré à la Commedia, à la réalisation duquel les Instituts culturels italiens du monde entier auraient pu collaborer ».

Il s’agit un effet d’un projet qui a impliqué un grand nombre d’interlocuteurs : outre les Instituts de Culture et les institutions susmentionnées, le Teatro delle Albe de Ravenna a participé, avec les interprètes et acteurs Marco Martinelli et Ermanna Montanari, qui ont réalisé la version italienne, à partir du texte établi par Alberto Casadei et Sebastiana Nobili, comprenant une sélection de passages des trois cantiques.

De la traduction à l’enregistrement

Le parcours a été long : comme l’explique encore Paolo Grossi, « chaque Institut devait tout d’abord trouver la meilleure traduction disponible et négocier les droits avec l’éditeur. Une tâche qui, dans certains pays, s’est avérée difficile et qui, au contraire, a donné des résultats inattendus dans d’autres ». En effet, par exemple, l’éditeur chinois a été très enthousiaste et s’est engagé à créer un livre audio plus ambitieux de toute la comédie en chinois, auquel il a ajouté la version italienne de Dalla selva oscura al Paradiso en annexe « pour permettre à l’utilisateur chinois de “découvrir” le son de la langue italienne ». Dans d’autres pays, comme l’Indonésie, il a fallu produire une traduction, car elle n’existait pas.

DANTEDÌ: le 25 mars, journée consacrée à Dante Aligheri

Ensuite, deuxième étape, une fois la traduction trouvée, des interprètes ont été recrutés dans chacun des trente-deux pays et des versions très différentes entre elles ont été produites (par exemple avec l’ajout de sons ou de musiques et avec l’intervention d’un nombre plus ou moins élevé d’interprètes).

La troisième et dernière étape a consisté dans l’enregistrement, parfois compliqué par la pandémie. « En Israël, par exemple — rappelle encore Paolo Grossi — à cause du confinement, les acteurs ne pouvaient pas quitter leur maison et les ingénieurs du son devaient se rendre chez eux pour enregistrer. »

Le 700e anniversaire dantesque

Outre celle évoquée, le Ministère des Affaires étrangères a promu plusieurs activités en honneur de Dante, « dans les secteurs les plus divers, du spectacle vivant à la musique, des arts visuels aux projets qui utilisent les technologies numériques et multimédias », comme nous le précise Paolo Grossi.

Voici deux initiatives particulièrement innovantes : « Inferno V, une application pour smartphones et tablettes qui permet au spectateur de vivre une expérience immersive du célèbre canto de Dante grâce à la superposition du contenu numérique et de l’environnement physique ».

Cela prévoit l’utilisation de deux écrans, dont un mur sur lequel projeter les contenus, afin de revivre l’histoire de Paolo et Francesca et celle de son influence dans la littérature. L’autre initiative s’appelle « L’hypermoderne Dante. Illustrations de Dante autour du monde, 1983-2020 » et est « un projet d’exposition qui illustre certaines des phases les plus récentes de la grande histoire de l’illustration de l’œuvre de Dante », explique Paolo Grossi.

Enfin, nous rappelons que la 21e édition de la Settimana della Lingua Italiana nel mondo (la semaine de la langue italienne dans le monde), organisée par le Ministère des Affaires étrangères chaque année en octobre en collaboration avec l’Accademia della Crusca (l’académie de la langue italienne) et sous le Haut Patronage de la Présidence de la République, aura pour thème l’œuvre de Dante (18-24 octobre 2021).

peinture : Domenico di Michelino, Dante con in mano la Divina Commedia, Santa Maria del Fiore, Florence, 1417