L’énigmatique Melancolia de Mircea Cărtărescu

Délestée de sa mission de monumentalité, son écriture trouve avec Melancolia non pas d’autres thèmes, mais une encre crépusculaire d’une intensité presque insupportable. Autant Solénoïde avait besoin de plus de 800 pages pour cartographier la réalité-rêve et y chercher une issue méta-physique, autant Melancolia réussit à contenir, dans trois récits serrés, un prologue et un épilogue, « l’horreur et la mélancolie de la vie ».

Des enfants et des adolescents traversent des paysages urbains, couleur craie, couleur or, dans une sorte de transe métaphysique, souvent inquiétante. Ce qui leur arrive est fondateur, de l’ordre de l’intime, de l’ordre du cosmique, de l’ordre de l’extra-ordinaire tout court. Un garçonnet découvre l’esseulement, fruste et ontologique, après que sa maman, partie faire les courses, tarde à rentrer à la maison (Les ponts). Un frère et sa sœur malade vivent dans une osmose aussi flamboyante que périlleuse. (Les renards). Un adolescent garde ses mues successives et assiste à la métamorphose, hallucinante, de la fille qu’il aime (Les peaux). La solitude, la mort, la sexualité, la conscience de soi, la souffrance, l’altérité - tous les thèmes se tressent dans une prose incandescente, faite de descriptions oniriques et d’abysses existentiels. On est magnétisé. L’auteur fait économie de personnages mais procède à la dilatation incommensurable de leur espace-temps imaginaire, où tout devient symbolique, et d’une étrangeté luxuriante, incantatoire.

Dans le récit Les ponts, la prise de conscience de soi et la découverte de la solitude constitutive de tout être humain – deux expériences fondatrices de toute vie - prennent les formes baroques d’un rêve éveillé, aux paysages surréalistes. La pensée mythique de l’enfant qui se languit de ses parents explore les terrifiants étages d’une usine déserte où il découvre son père, terrible gisant de caoutchouc. Le voyage à l’intérieur de sa maman, axis mundi et déesse de chocolat, échouée sur le sol d’un magasin somptueux, est d’une beauté mélancolique intense et saisissante :

« …le garçon se creusait un chemin dans l’écorce de chocolat épaisse de la largeur d’une main et, par l’ouverture, pénétrait dans les profondeurs de sa maman énigmatique et dépressive comme une déesse de la solitude. Autrefois droite et haute jusqu’au plafond, remplissant l’entrée de sa silhouette au parfum d’air frais et de quignon de pain, à présent étendue comme une baleine échouée sur le rivage, sur le sol en mosaïque du magasin Concordia. Combien profonde et combien obscure était la grotte couleur café ! Quel bouleversant arome de cacao répandaient ses parois lisses et dures ! Combien vastes étaient les voûtes du ventre et des deux seins qui semblaient les coupoles d’un lieu saint ! » (Les ponts, p. 48)

A l’instar de l’image troublante de la maman en négatif, Mircea Cărtărescu ne cesse de développer dans sa littérature, en photographe métaphysique, les cadres obsédants d’une énigme, notre présence mystérieuse sur la terre et dans le cosmos.

[Premières pages] Mircea Cartarescu - Melancolia

Dans un registre monumental avec Solénoïde, plus en sourdine dans Melancolia, ses visions sont des tableaux de Chirico où, dans le crépuscule d’une ville-ossuaire, les silhouettes d’un Kafka ou d’un Borges, de Cioran ou encore d’Eminescu seraient convoquées, en esprits fraternels, à gesticuler les mêmes signes d’exclamation, les mêmes points d’interrogation : « Suis-je cela seulement, une fiole de solitude incrustée dans une montagne infinie ? »

Portés par la beauté étrange et fluide de la langue, dans la splendide traduction de Laure Hinckel, on ne sort pas indemnes de Melancolia. Le soleil noir de cette écriture onirique – la marque de fabrique de Mircea Cărtărescu – brûle et brille fortement, longuement.

Mircea Cartarescu, trad. Laure Hinckel - Melancolia - 9782882506672 - 19 €