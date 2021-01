Louis XIV, Roi du monde ... Vraiment?

Cependant, il faut reconnaître que cette biographie de Philip Mansel – membre de la Royal Historical Society, Chevalier de l’Ordre des Arts et des lettres et président du Conseil scientifique du Centre de recherche du château de Versailles – est, par bien des aspects, extrêmement instructive. Publiée par les éditions Passés/Composés et traduite par Johan-Frédérik Hel Guedj (lui-même auteur de nombreux livres), cette étude replace Louis XIV au centre d’un monde … violent.

Ce roi, que l’historien appelle souvent simplement « Louis » comme pour nous le rendre plus proche, ne s’est jamais autant éloigné de nous même si, dès que cela est possible, l’héritage qu’il nous a laissé est stipulé. En effet, si comme pour toutes les biographies nous avançons de la naissance à la mort du sujet traité, il est fort appréciable, dans le cas présent, d’avoir de temps à autre des retours et/ou des avances rapides sur la frise chronologique, cela facilite grandement la vision d’ensemble.

Éloigné de nous donc, car si tous les grands sujets sont évidemment abordés (Mazarin, la Fronde, Fouquet, Colbert et son protectionnisme, le protecteur des arts, les maîtresses royales, Versailles, Marly, etc.) c’est avant tout la politique étrangère de Louis XIV et ses répercussions que Philip Mansel a souhaité mettre en avant. Il redonne aussi une place comme cela a rarement été le cas, bien que nécessairement petite, à la reine Marie-Thérèse. « Elle présidait certaines réunions de conseils, notamment le Conseil royal des finances, signant des documents financiers et politiques et recevant des ambassadeurs, pendant trois à quatre mois durant la période propice aux campagnes militaires, en 1673, 1675, 1676 et 1677, et fut louée pour sa prudence, sa franchise et son zèle. » Il faut croire que finalement elle ne faisait pas que manger du chocolat.

Les campagnes militaires furent nombreuses. Sous différents prétextes – souvent liés à des héritages – les va-t-en-guerre de toute l’Europe sautaient sur leurs montures et ravageaient les villes et les villages avant de s’accorder sur un nouveau découpage des territoires et de s’embrasser non loin des charniers. De ce fait nous devons nos frontières actuelles en grande partie à Louis XIV ainsi qu’à ses généraux et diplomates sans oublier ses ennemis.

Il est également intéressant de lire les relations diplomatiques et commerciales que pouvaient avoir la France avec des contrées plus éloignées telles que l’Empire ottoman, le Siam et la Chine par exemple, ce qui interroge d’ailleurs l’auteur : « Il [Louis XIV] s’était allié au sultan ottoman, s’était montré curieux du confucianisme et tolérant envers les luthériens et les calvinistes d’Alsace. Pourtant, en France, il se transformait en fanatique » en révoquant l’Édit de Nantes et en commettant nombres d’exactions contre les huguenots. Ici, Philip Mansel est sans pitié, et sans l’écrire nous lisons bien souvent le parallèle qui est fait entre Louis XIV et ses proches collaborateurs et Hitler : « Vauban considérait qu’une solution consisterait à les « exterminer tous ». Néanmoins, la France au XVIIe siècle était plus chrétienne et possédait moins de moyens de coercition que les gouvernements du XXe siècle. » Que la miséricorde chrétienne ait eu un rôle pourquoi pas, mais il semble assez vraisemblable que s’ils avaient eu plus de moyens pour contraindre les huguenots, ils s’en seraient servis.

Le soleil pâlit sérieusement.

[Premières pages] Philip Mansel - Louis XIV, roi du monde

Ce roi tant loué en France pour ses monuments, ses académies, ses manufactures devient sous la plume de l’historien un homme narcissique, borné, incapable de mesurer les conséquences de ses actes et même capable d’abominations comme le sac du Palatinat, « l’armée de Louis XIV était devenue une machine de destruction. Spanheim [1629-1710, diplomate et savant allemand] la qualifiait de « plus que barbare », se livrant à des actes d’« une inhumanité sans exemple » »

La situation en France n’était pas plus florissante, l’extrême pauvreté du peuple saisissait d’effroi le moindre visiteur européen, « les gens mouraient l’estomac rempli d’herbe », les émeutes étaient nombreuses (289 en 1709 contre 310 en 1789 … ) et si une révolution ne se déclencha pas à ce moment précis, c’est que Louis XIV et l’image qui lui était accolée en imposaient encore, bien que Philip Mansel l’assure « le facteur déclencheur de la Révolution ne furent ni la famine, ni l’impopularité de Marie-Antoinette, […], ni les tensions sociales, mais bien le système financier hérité de Louis XIV. » Imaginez donc, à la mort du roi « les revenus étaient dépensés avec quatre ans d’avance ».

« Aucun biographe de Louis XIV n’avait réussi à nous offrir un portrait de lui en tant qu’homme et en tant que monarque. » The Times … je reste réservée sur cette déclaration mais c’est à coup sûr l’un des portraits de Louis XIV les moins complaisants qu’il soit. Et de ce fait il est à lire, quitte à avoir nos dorures qui s’effritent un peu … !

Philip Mansel, trad. Johan-Frédérik Hel-Guedj - Louis XIV, roi du monde - Passés composés - 9782379333118 - 29 €