Interforum fournira les librairies belges depuis la France 

« Nous regrettons vivement que Dilibel ait pris position pour maintenir ce différentiel de prix entre la France et la Belgique. Nous étions pourtant ouverts à la discussion pour trouver un moyen de dépasser cette barrière TVA », indiquait le Syndicat des Libraires francophones de Belgique à ActuaLitté.

La qualité qui se paie...

L’instauration d’un prix unique en Belgique s’était graduellement mis en place à compter du 1er janvier 2018. « La tabellisation sert à financer les coûts de diffusion et distribution en Belgique : le groupe Editis a choisi de disposer d’une antenne, avec une équipe commerciale », avait alors expliqué Anne Lemaire, directrice commerciale d’Interforum Benelux, la filiale belge du groupe français.

Or les libraires accusaient les deux grands groupes français, à l’époque, de rançonner les établissements d’outre-Quiévrain. Benoît Peeters, auteur et scénariste, très proche des questions d’économie du livre, l’expliquait : « C’est très choquant de voir que cette solution, qui permettait de pallier les risques de variations du taux de change, est aujourd’hui maintenue. » Or, avec l’apparition de l’euro, plus de variations — mais encore fallait-il justifier le surcoût. « Au cours des années passées, on sait que la tabelle a surtout permis de faire du chiffre sur la bête... »

Manifestement, si pour Hachette Livre, il n’y a toujours pas de petits bénéfices, les librairies belges appréciaient tout particulièrement que les groupes Inteforum Benelux et MDS, aient pris la mesure de la situation. « Les librairies indépendantes qui depuis des années se sont battues pour le prix unique (sur le net ou en magasin, c’est à l’éditeur de décider du prix de vente de son livre), ont été jusqu’à proposer à Dilibel de baisser leur remise pour vendre au même prix que leurs voisins français. Du jamais vu dans le commerce (dixit Dilibel), c’est dire l’importance du sujet pour les libraires », soulignait le SLFB.

Rapatrier les services, évidemment

Pour autant, la direction d’Interforum, filiale d’Editis, prolonge la réflexion et décide, selon les informations de ActuaLitté, de maintenir une diffusion en Belgique, mais d’assurer la distribution depuis la France. « Cette décision interviendra rapidement, et pourrait entraîner des suppressions d’emplois dans les entrepôts — une trentaine de personnes au global », nous indique-t-on.

INTERFORUM: Editis fait évoluer la distribution

Depuis des années, la possibilité d’un rapatriement des services de distribution depuis la France n’est pas exclue. En 2015, Régis Delcourt, président du SLFB, l’analysait : « Ce à quoi il faut plutôt songer, c’est que quelqu’un, à Paris, finira bien par faire les comptes, et se demandera s’il est vraiment indispensable qu’Interforum Benelux soit maintenu. Nous sommes dans des logiques de groupes et de concentration : la question essentielle, me semble-t-il, c’est plutôt de savoir quand la consolidation du groupe Editis passera par un regroupement de ce pôle de distribution ? Dans la logique d’une recherche de rentabilité, cette présence en Belgique engendre des frais pour l’un comme pour l’autre... »

Selon des sources internes, neuf personnes seront maintenues en poste pour la diffusion à terme. « C’est une conséquence directe de la fin de la tabelle, l’équilibre économique d’Inteforum Benelux deviendrait plus que fragile : au mieux, ce serait un service trop cher, au pire déficitaire », nous précise-t-on. Côté logistique, la distribution sera assurée depuis le site de Malesherbes : « Cela fait quelques années qu’on s’est rendu compte que livrer à Lille ou à Bruxelles, cela ne faisait pas une différence colossale. »

Maintenant, reste à préserver la qualité du service. « L’objectif est de maintenir une livraison aux librairies en 24 à 48 heures. La présence de l’entrepôt et la taille du territoire garantissaient un 24 h par le passé, nous devons y tendre. »

crédit photo : Interforum Benelux