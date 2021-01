Une imprimante rêve-t-elle d'exorcisme et de mariage longue distance ?

Notre époque, accoutumée à prendre racine devant les merveilles de divertissements digitaux — au point d’en oublier que la seule association digitale s’effectue en botanique ou pour évoquer poliment des doigts en anatomie — en aurait oublié les recommandations de Saint Augustin. Personne ne cédera ici à la querelle autour du Tolle, lege tiré des Confessions, il suffit de savoir qu’elle existe.

Nul n’aurait prêté pour autant au philosophe des dons divinatoires, près de 1600 ans après sa mort. Daniel Fattore, si. Et grâces lui soient rendues d’avoir osé.

Les S'Heaven péchés capitaux

Bienvenue à l’évêché : ici, le monde vit au rythme d’un catholicisme bien ordonné, tout aussi administratif que régenté par une crainte de l’avenir, un goût pour le pantouflage et une austérité à géométrie variable. Allez savoir pourquoi, Paulo décida de faire son apprentissage en ces lieux : le Saint-Esprit l’en récompensera. Pétronille, patronne plutôt rugueuse, enchante son quotidien, malgré les tâches ingrates qu’elle lui assigne.

Notamment, les photocopies.

Car l’on reproduit beaucoup dans un évêché, suivant les consignes du Livre, en Genèse 1:28 : « Dieu les bénit, et Dieu leur dit : Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. » À cette époque, les économies de papier ne figuraient pas au rang des centres d’intérêt divins ni humains, aussi s’est-on approprié le message comme on put. Face au vœu de célibat, du moins pouvait-on reproduire les rapports, les notes et les documents, par le truchement d’une imprimante. Et accomplir ipso facto Sa Volonté.

Or, si ce ramassis de coquecigrues ne t’a pas effrayé, lecteur, ni rebutée, lectrice (ou inversement), la suite t’apparaîtra délicieusement croquignolesque. Encore faudra-t-il goûter quelques jeux de mots crapuleux, un comique de situation tendrement potache ou encore, une satire subtile de mœurs.

Pas de sotie sans facéties

Et voici qu’un beau matin, Paulo chargé d’imprimer et photocopier — l’appareil incarnant l’unique avancée technologique de tout l’évêché (à l’exception d’une console de jeux vidéo, probablement entrée en toute illégalité) — la machine se montre récalcitrante. Mieux : elle semble animée d’une vie, d’une intention, voire d’une volonté propre. Ah, monsieur de Lamartine, l’eussiez-vous su si savamment : « Objets inanimés, avez-vous donc une âme ? »

Tolle, lege, derrière les impératifs en latin dans le texte et dans le titre, ne se cache pas une pesante leçon de grammaire, mais un roman sautillant et frais comme un dimanche après la messe. Ou sans messe, d’ailleurs. Plutôt. Des personnages campés dans un rôle baroquement interprété, une imprimante décidée à en faire baver, à en aligner des jurons comme Toner de Brest ou Bourrage Papier.

Le tout dans un huis clos qui s’offre le luxe d’une comédie sous-technologique brillante.

Sourire aux lèvres de la première à la dernière page, ladite sotie contient bien sa moralité — une préface signée de l’écrivain Pierre Yves Lador, qui apporte une profondeur inattendue — et l’évêché sera sauf. Il y a ici dedans du Sex and The City, pour invraisemblable que cela semble, du burlesque option exorcisme improbable, et même — oui, même — un mariage célébré par un évêque, qui provoquera fous rires et arrêts cardiaques dans les rangs de l’église.

Pourtant, le livre n’a rien du pamphlet provocateur : Daniel Fattore jongle entre farce et fantaisie, très habilement. Il fallait simplement l’alliance du grotesque et du sublime (l’imprimante et l’évêché, les frontières sont floues) pour faire jaillir la vérité. Ou un roman qui, pieux mensonge, n’entraînera ni l’auteur ni son lecteur en enfer, bien au contraire.

Tolle, Lege – Daniel Fattore – Hélice Hélas Editeur – 9782940522859 – 20 €