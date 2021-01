Malika Bellaribi-Le-Moal et Amel Bent chaussent Les sandales blanches

À travers son roman autobiographique Les sandales blanches, Malika Bellaribi Le Moal, partageait son expérience où l’opéra devint le sens de sa vie. Un parcours atypique si poignant qu’il est adapté en film par le réalisateur Christian Faure.

Malika grandit dans une famille nombreuse, peu aimante, à la périphérie de Paris. Un grave accident l’oblige à passer des années en rééducation auprès de religieuses bienveillantes qui l’éveillent au chant. La petite fille sent que la musique sera la voie du salut et du bonheur. Mais il lui faudra endurer encore bien des humiliations et des vicissitudes avant d’oser défier les règles de sa communauté et de découvrir la liberté.

Un destin hors du commun qu’elle aime faire partager : à peine parvenue à la gloire, elle en fait déjà profiter les autres en créant des ateliers de chant dans ces quartiers mal-aimés. Malika n’a pas oublié d’où elle venait et ce qui lui vaut son surnom : la diva des cités !

Des engagements personnels

En tant que cantatrice Mezzo-soprano Malika a triomphé sur les scènes d’Opéra les plus prestigieuses, dont on retrouve l’essentiel dans ses albums CD. Côté pédagogie elle a créé un ouvrage mulsupports, paru aux éditions Nathan, pour apprendre le chant via sa méthode spécifique testée en classes. Elle a également fondé et tenu des ateliers gratuits toute l’année, pour aider les autres et rendre l’opéra accessible à tous. Des actions d’utilités publique et sociale que Malika mène avec dévouement, via son association Voix en Développement.

Pour incarner son personnage dans le film et retracer au mieux une partie de son histoire, Malika a choisi Amel Bent. Un pari que la diva assume pleinement et qu’elle a balisé d’une limite : c’est sa propre voix qu’on entend dans toutes les interprétations de chants puisque sa voix double celle d’Amel.

Elle n’a pas hésité quand s’est posée la question des choristes pour le tournage. Elle a ramené toute sa troupe des ateliers de chant, qu’elle anime tout au long de l’année. Elle a appris à ses choristes les airs des extraits de Samson et Dalila Choeur de Camille Saint Saens pour les besoins de ce film.

Rien ne prédispose Malika, âgée de 5 ans en 1961, à rêver mieux que les impasses d’un bidonville algérien de Nanterre. Elle y vit avec sa famille, dans la dureté et le dénuement. Pourtant la vie lui sourit exceptionnellement : sa mère lui achète une paire de sandales neuves d’un blanc éblouissant, qui lui donnent de l’audace. Captivée, elle joue distraitement sur la route en fixant son cadeau sans voir l’arrière du camion reculer... Au prix d’années douloureuses d’hôpital, d’interventions chirurgicales, de sacrifices, de solitude, la petite Malika va connaître l’enchantement : le chant lyrique. Un sens profond qu’elle va donner à sa vie, malgré les brimades et les obstacles, jusqu’à s’élever par sa voix rare de Mezzo-soprano au rang des divas d’opéra. Jusqu’à toucher du doigt son rêve, comme si l’attrait des « sandales blanches » l’avait touchée par la grâce...

Portée par son expérience et ses compétences, Malika a su faire converger les différences de registres scénographiques. Elle a coaché Amel BENT sur les postures et la gestuelle d'une chanteuse d'opéra tout en lui laissant la liberté, au final, de les adapter à son jeu.

photo © Rémy Grandoques