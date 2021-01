Arrêt “brutal“ de l'émission sur CNews Vive les livres : PPDA “très remonté

PPDA le décrit lui-même comme une annonce reçue « brutalement », dans les colonnes du Parisien. Son ultime passage à l’antenne se fera en compagnie de la fille longtemps cachée de François Mitterrand, Mazarine Pingeot, à l’occasion de la sortie de Et la peur continue (Ed. Mialet Barrault).

Lucie a peur. De tout. Si le métro s'arrête entre deux stations, elle pense qu'elle va mourir. Elle craint, lorsqu'elle part travailler le matin, qu'une catastrophe ne survienne, la privant à jamais de revoir son mari et ses enfants. Pourtant, à quarante ans, elle est comblée par un métier qui la passionne et une vie de famille réussie. Mais la disparition brutale d'Héloïse, sa cousine sourde et muette qu'elle chérissait, et celle de Louis, son ami d'enfance, font affleurer un souvenir flou et pénible au goût d'essence et de boue. Pour se libérer de ce mal étrange, Lucie devra revenir à la source de l'angoisse qui la saisit et l'empêche de vivre. Parce que, oui, la peur est tapie dans l'enfance, enfermée dans la cabane du pêcheur.

Indépendance ? Caprice ?

La décision de mettre un terme à Vive les livres lui aurait été signifiée le 14 décembre, et en interne, une journaliste de la chaîne s’interroge : « On ne comprend pas une telle décision, d'autant plus que Vincent Bolloré détient Editis et il devrait être content qu'on parle de livres à la télé. » D’autant que, s’il aurait été reproché à Trapenard de ne pas suffisamment accorder de place aux auteurs du groupe Editis, « PPDA a toujours eu une liberté totale pour inviter qui il voulait », indique une proche de l’animateur.

Pour l’instant, on raconte que PPDA serait « très remonté », mais la chaîne de son côté ne confirme pas l’arrêt de l’émission initiée en janvier 2017. D’hebdomadaire de 20 minutes, elle avait progressivement évoluée vers un rendez-vous quotidien de 6 minutes.

Depuis son compte Twitter, PPDA a relayé les différents messages d’affection qui lui ont été adressés, mais pas encore pris officiellement la parole. Avec ou sans la confirmation de la chaîne, le sort de l’émission apparaît bel et bien scellé.

La carrière du journaliste dans le monde du livre – il est également auteur – prend-elle fin une fois pour toutes ? Après le JT de TF1 qu’il avait quitté en juillet 2008, PPDA avait rebondi de chaînes en chaînes, chez Guli tout d’abord avec Qui l’a lu ? avant d’entamer La traversée du miroir chez France 5, en 2009, et dans le même temps, Une maison, un écrivain sur LCP entre 2011 et 2018.

Il avait dernièrement fait paraître Le roman de La Fayette (Ed. du Rocher). « Héros de l’indépendance des États-Unis et fervent républicain, le marquis de La Fayette fut aussi l’ardent soupirant de la reine Marie-Antoinette. C’est ce double destin que s’attache à faire revivre ce roman », racontait le journaliste.

mise à jour - 15 h

Finalement, le journaliste est sorti du silence pour commenter brièvement cette fin d'émission.

C'est aujourd'hui la dernière de Vive les livres sur CNEWS.Mazarine Pingeot est ma 800ème invitée à 14h50.Beaucoup de tristesse.J'aimais cette formule comme toutes les émissions littéraires que j'ai animées depuis 1988.Ce qui peut aider le livre est indispensable pour s'élever. — Patrick Poivre d'Arvor (@PPDA) January 9, 2021

Adieu Vive les livres et à bientôt. La culture est un bien essentiel pour l'âme. Merci à ma fidèle Marie Hélène Mille et aux équipes passionnées de @CNEWS qui me disent avoir eu beaucoup de plaisir à réaliser ces émissions.Merci aussi à @karinepapillaud ,à Elodie et à Alexandra. — Patrick Poivre d'Arvor (@PPDA) January 9, 2021

« Beaucoup de tristesse.J'aimais cette formule comme toutes les émissions littéraires que j'ai animées depuis 1988.Ce qui peut aider le livre est indispensable pour s'élever. »