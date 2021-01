Verytoon et Kbooks, le webtoon numérique et papier en France, par Delcourt

Selon Delcourt, le webtoon apporte « une réponse ergonomique et économique à la question de la digitalisation de la bande dessinée ». Les séries proposées comptent entre 40 et 80 épisodes, et ce format originaire de Corée gagne de plus en plus de publics. Qu’apportera donc Verytoon ?

Plateforme numérique en devenir

Décliné en quatre versions, l’outil de lecture sera accessible sur web, web mobile et applications tant iOS qu’Android. Allskreen, une société basée à Lille s’est vu confier la production. D’un point de vue marchand, Verytoon disposera d’une offre freemium, où récits gratuits et payants se côtoieront.

Côté édito, 85 % des séries seront d’origine coréenne : 5 % viendront du Japon et 10 % de Chine. « À terme, verytoon bénéficiera aussi de l’apport des catalogues Soleil et Delcourt sous deux formes : l’adaptation d’ouvrages au format webtoon, et des créations originales d’auteurs du Groupe, que cette opportunité ne manquera pas de séduire », précise le groupe Delcourt.

Thriller, fantastique, action ou boy’s love constitueronr l’essentiel de l’offre au démarrage, avec 21 séries en tout, pour 315 épisodes. Chaque semaine, une nouvelle série arrivera, et un épisode sera proposé en plus. À la fin de l’année, ce sont 70 séries et un total de 2700 épisodes qui feront le catalogue de Verytoon.

En revanche, en fonction des droits achetés, les séries resteront entre deux et trois ans. Notable.

Kbooks, le renfort imprimé

Le label ne sera pas à proprement parler l’extension papier de Verytoon, mais proposera une sélection des meilleures séries. En somme, Verytoon interviendrait comme un renifleur de talents, et les plus grands succès basculeront alors en version imprimée — un modèle de prépublication numérique, presque.

« Les livres, entre 200 et 240 pages, au sens de lecture occidental — qui est celui de la Corée — en couleur et au prix de 14,95 €, forment des séries de 2 à 8 volumes, voire davantage pour les plus gros succès », indique le Groupe.

Pour 2021, six séries sont d’ores et déjà prévues : trois venues de Verytoon, et trois autres issues d’autres plateformes, à savoir Solo Leveling (11 tomes à ce jour), Qu’est-ce qui cloche avec la secrétaire Kim ? (6 tomes), Noblesse (3 tomes), True Beauty (6 tomes), A tender heart (2 tomes) et L’Enfer (2 tomes).

Et la maison d’indiquer qu’en 2019, le webtoon a réalisé un chiffre d’affaires de 750 millions € en Coriée, et 810 millions € dans le monde pour cette même année. En 2020, le CA globla serait de 1 milliard €.