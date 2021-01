L’attaque des titans 32 : dernière ligne droite pour l’humanité

Hajime Isayama l’a annoncé le mois dernier : il ne lui reste qu’un ou deux pour cent de l’histoire à écrire – laissant supposer que le tome 34 (ou peut-être 35) de la série allai(en)t être le(s) dernier(s), nouvelle désormais confirmée. Et en même temps, la diffusion de la dernière saison de l’anime vient de commencer – pas de doute, l’Attaque des Titans est à nouveau sous les feux de la rampe. Et il y a de quoi.

En effet, nous arrivons une fois de plus à un grand tournant dans le récit. Eren a décidé de poursuivre ses propres objectifs, et ceux qui le soutiennent ont opéré un coup d’état sur l’île du Paradis. Mahr est passée à l’offensive, mais trop tard. Sieg et Eren sont entrés en contact, Eren a pris le dessus, et désormais c’est sa volonté à lui qui commande au titan originel. Et cette force surpuissante est bien déterminée à détruire le monde.

Une tension inégalée

On le comprend, la tension est à son paroxysme. À tel point que les ennemis d’hier deviennent les alliés d’aujourd’hui, et vice-versa. Une fois de plus, L’Attaque des Titans opère un retournement complet des certitudes, des points de vue et des a priori. Qui aurait cru revoir Reiner, Annie, Jean et Mikasa à nouveau ensemble ? Qui aurait osé espérer la rencontre entre Peak et Hansi ? Mais surtout, le grand terrassement, épée de Damoclès de la série, a commencé… est-ce que ça va vraiment être la fin du monde ?

Dans cette course contre la montre pour essayer de sauver l’humanité, les drames seront nombreux. Il y aura des retours en force, des conflits pour vous faire pleurer, des beaux moments et du rire aussi… comme d’habitude, Isayama-sensei nous a concocté un bouquet magnifique et vibrant. Les idéaux s’affrontent.

Plus que jamais, L’Attaque des Titans se lit comme un questionnement fondamental du sens qu’on donne à la guerre et à la violence, avec en filigrane une approche troublante sur le totalitarisme et les génocides. Qui est le héros ? Est-ce que quelqu’un dans la série a raison, est-ce qu’on peut complètement justifier les actions de ne serait-ce qu’un personnage ? S’annonce aussi dans ce tome l’heure de gloire de tout un tas d’individus. Hanji, Magath, Shardiz : les leaders qu’on pensait un peu dépassés par la situation et l’urgence de la crise renaissent par leur audace et leur bravoure.

Et bien sûr, le dessin s’affine encore, en un trait magnifique, prodigieux. Il est sombre et précis, avec des expressions faciales qui vous transpercent, du mouvement retranscrit dans toute sa violence, et des plans en plongée de plus en plus ambitieux.

Comment est-ce que tout ça va finir ? Pour l’instant, c’est la catastrophe, et tout est un tel imbroglio qu’on n’en a pas la moindre idée. Mais c’est pour bientôt.

L’Attaque des Titans est un manga exceptionnel, qu’il faut lire et soutenir jusqu’au bout. Même si vous suivez la série en ligne, la couverture de ce tome-ci est exceptionnelle, peut-être la plus belle jusqu’à présent. Et il ne faut surtout pas rater la délicieuse fausse preview parodique qui se trouve à la fin.

Hajime Isayama, trad. Sylvain Chollet - L'attaque des Titans 32 - Pika - 9782811657833 - 6,95 €