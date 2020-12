Traquemage : le fromage de cornebiques au service de l'heroic fantasy

La trilogie démarre sur un carnage, en bonne et due forme : Pistolin, fier berger des alpages (pas de contrepet ici), mène son troupeau de cornebiques vers les pâturages, à la belle saison. Dans les environs, la guerre entre mages fait rage, dedans, et au-dehors, même les trolls sont de sortie – s’aventurant dans des régions où ils n’avaient encore jamais mis les pattes.

Courageux, voire vaillant, voire totalement demeuré à force de témérité, Pistolin a trouvé l’endroit idéal pour que ses cornebiques profitent d’une herbe tendre et savoureuse. Et puissent, par la suite, produire le lait qui, concentré, fera le pécadou – fromage qui sent tout le savoir-faire des montagnes, avec des notes de noisettes. Très discrètes. Dans certaines contrées, on s’en sert aussi pour éloigner les loups-garous.

Pistolin, à coeur-vaillant

Installés sur un piteux piton montagneux, Pistolin et ses ouailles – il semblait plus grand vu de loin, et surtout plus fourni en herbe grasse – sont-ils à l’abri des turpitudes qui agitent le bas monde ? Certainement pas. Car l’armée d’aigles géants, emportée par Kobéron l’Étincellant choisit justement ce moment pour faire une pause, et les brebis de Pistolin offrent un drive de circonstances pour les rapaces affamés.

Pistolin, peu appétissant, en sortira vivant. Myrtille également. Sa dernière cornebique, totalement traumatisée de ce qui est arrivé à ses semblables. Maudissant les dieux, les cieux, les vieux (pour la rime, uniquement), le berger contrit jure alors sur ce qu’il a de plus précieux de mettre un terme à la guerre que se mènent les mages, voire à la magie. Et ce qu’il a de plus précieux, ce sont ses pécadous.

En somme, le serment pue un peu… Mais accompagné de Myrtille, cornebique rescapée d’un massacre en bonne et due forme.

Ne pas confondre Chninkel et ça schlingue

Toi qui voues un culte à la fantasy, qui respect les Ordres Grandiloquents de Mages et leurs métamorphoses de la nature, toi qui a lu, relu, et relu encore Le Grand Pouvoir du Chninkel de Van Hamme et Rosiński, considérant (à juste titre d’ailleurs) avoir trouvé là un chef-d’œuvre de l’héroic fantasy… Toi qui sais toutes les nuances du médiéval fantastique, depuis les tribulations de Conan jusqu’aux gestes de Tolkien en passant par toutes les extensions de Advanced Dungeons & Dragons…

Sincièrement, si tu n’as pas le sens de l’humour, inutile de t’attarder. Ou alors, pour pester contre cette saga d’aventures burlesco-fromagères, quête grotesque d’un berger qui s’est érigé en chasseur de magiciens, armé d’un coupe-chou pas plus gros qu’un cure-dents mal taillé et d’une cornebique qui va muter en une créature plus folle qu’imaginable.

Magie, magie, c'est la tambouille d'aujourd'hui

Traquemage ouvre la voie à une fresque épique aux multiples clins d’œil, truffée de références qui feront hurler des rires les rôlistes de tous âges — et probablement, arracheront un sourire aux universitaires spécialistes de Tolkien. Si, si… De péripéties en affinages, de sirènes en aigles géants, dragons et autres fées pochtronnes, on suit un Pistolin dans un récit picaresque, où un berger deviendra sauveur du monde. Non sans mourir à plusieurs reprises et ressusciter, coaché par le Créateur en personne.

Dans la folie ambiante, même les mages finissent par en perdre le goût du massacre et de la bataille — et le « burnoute » (sic !) guette, jusqu’aux plus aventureux. Tout cela n’ira pas sans quelques disparitions d’espèces, quelques destructions de villes, villages et d’éventuelles phases de malchance hilarante.

Bref, Traquemage est une partie de plaisir en trois tomes — qui a connu un succès appréciable dans les ventes (près de 35.000 exemplaires selon Edistat). Maius qui méritait amplement de se retrouver en ouverture de cette semaine de redécouvertes…



