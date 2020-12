Peau d'homme : explorer un continent qui restera étranger 

Parée de son costume, Bianca vivra de nombreuses aventures sans se douter une seule seconde qu’elle y perdra toute son innocence...

Zanzim et Hubert, réciproquement dessinateur et scénariste de ce fabuleux ouvrage, n’en sont pas à leur coup d’essai sur le thème de la femme et de sa condition et ça se voit ! Le sujet, traité ici à l’époque médiévale, reste d’actualité tant les questions du mariage forcé, de la place de la religion dans la société, des sexualités ou des différences entre hommes et femmes résonnent encore à notre époque.

L’écriture mêlant poésie et humour fin se marie fort bien avec le style léger et épuré des planches. Les sujets présentés, même s’ils sont nombreux, sont traités avec beaucoup de justesse et de profondeur. Les auteurs proposant davantage des questions à se poser que des coupables à jeter au bûcher.

Une attention particulière a également été donnée à la colorisation des personnages et des lieux, dynamisant ainsi la lecture. Les auteurs abordent le sujet de la sexualité avec une certaine pudeur tout en amenant leurs protagonistes à faire montre d’une sensualité sensible et expressive rendant délicate cette histoire aux allures de conte.

Une chose est sûre, le travail d’Hubert et Zanzim révèle une magnifique union entre un scénariste et un dessinateur.

Association d’autant plus touchante qu’elle vient d’être stoppée net par la disparition brutale d’Hubert, décédé en février de cette année.

Romain Lahaye, libraire

Librairie L’Autre Monde (Avallon)