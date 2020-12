Trencadis de Caroline Deyns : les éclats flamboyants de Niki de Saint-Phalle 

Entre une mère américaine qui lui intimait de se taire – « You just sit there and look pretty, remember? » – et un père qui l’a violée à l’âge de onze ans, Niki étouffe, se noie dans la souffrance. Mariée à dix-huit ans à Harry Mathews, son ami d’enfance et poète, elle vit une complicité amoureuse et une vie de famille qui l’apaise, mais ses démons la hantent, jusqu’à sa tentative de suicide.

Elle trouvera le réconfort nécessaire et l’envie de vivre dans l’art, les arts, grâce à son imaginaire flamboyant et sa créativité ; elle s’y adonnera corps et âme. Sa relation amoureuse avec Jean Tinguely, artiste lui aussi (et duquel elle défendra la postérité avec l’ouverture du musée Tinguely à Bale), est passionnelle et débordante de création.

Plasticienne, peintre, sculptrice, réalisatrice, Niki fut une grande artiste, à l’oeuvre flamboyante de vie, malgré ses désespoirs. Pour exemple ses Nanas, Le Golem ou encore Le Jardin des Tarots, qui souligent une oeuvre originale, innovante et explosive de couleurs.

Caroline Deyns la fait revivre, à travers les mots, et joue avec l’écriture : le fil du roman est parsemé de poèmes, calligrammes, fragments ou témoignages… Entre documentation biographique et trame narrative romanesque, les fragments de vie et la fiction composent alors ensemble un portrait mosaïque. Un livre splendide, autant pour sa qualité littéraire que pour la puissance qui se dégage de la vie et de l’oeuvre de Niki.

Justine Macel, libraire

Librairie 47° Nord (Mulhouse)