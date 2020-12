Des mangas érotiques, retirés de la vente chez Amazon ?

C’est en Allemagne que le phénomène a été repéré : deux titres ont subi les coups de ciseaux d’Amazon, How Not To Summon A Demon Lord et Yuuna & The Haunted Hot Springs!. Le premier est de Yukiya Murasaki et Naoto Fukuda, le second de Tadahiro Miura traduit en Yûna de la pension Yuragi, par Anne-Sophie Thévenon et adapté par Olivier Marcel. Si le second est publié chez Pika, le premier n’a pas encore de traduction en France, semble-t-il.

KINDLE: un grand ménage numérique sans prévenir

La censure commerciale n’affecte manifestement pas l’Amérique du Nord, mais en Allemagne, les deux titres seraient blacklistés. Évidemment, Amazon invoquera légitimement son droit à bien vendre ce qu’il souhaite — et l’affaire serait alors réglée.

D’autant que, par le passé, des mangas hentai avaient subi des interdictions dans certains pays – en ce fut le cas en Australie, rappelle Manga passion (all).

Mais avec Not To Summon A Demon Lord, Amazon n’en est pas à son coup d’essai. Le titre avait déjà été interdit, et YouTube l’avait déjà retiré de son site pour contenu douteux.

Ici, c’est la série qui a été supprimée d’Amazon Allemagne, et encore, pas dans sa totalité. Sont directement concernés le 17e tome de Yuuna et le tome 2 de Yukiya Murasaki. Outre-Rhin, les titres sont publiés chez Kaze Manga.

En revanche, depuis la France, le tome 17 de Yûna de la pension Yuragi est également absent, de même que le Tome 15. Et en passant, le seizième opus est sorti début octobre et le dix-huitième sera publié ce 3 février prochain.

Nous avons contacté les éditeurs français pour tenter d'obtenir plus d'informations. Pour sa part, Pika France nous indique que ce titre « a été classé en interdit aux moins de 16 ans, avec toutes les mesures juridiques prises concernant le contenu ».