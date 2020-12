Là où chantent les écrevisses : la lumineuse fille des marais 

Un matin, sa mère quitte ses 5 enfants et son mari violent et taciturne sans se retourner. Peu à peu les frères et soeurs de Kya fuient le foyer à leur tour. Kya se retrouve seule avec son père, avec qui elle apprend à cohabiter.

Elle passe le plus clair de son temps dans son marais, son refuge, le seul endroit où elle se sent bien et en sécurité. Elle le connait par coeur : elle y a apprivoisé les animaux, la flore, la mer, les vagues, la lune… Et le marais a apprivoisé la petite fille et lui donne un refuge.

Kya est intelligente, elle a un caractère de feu et un grand coeur, c'est une petite fille pleine de vie et de rêves. Les années passent et elle grandit seule, rejetée par les gens de la ville, avec un père absent, et avec le fol espoir de revoir sa mère et ses frères et soeurs.

Un jour elle fait la rencontre d'un garçon un peu plus âgé. Il va la prendre sous son aile et lui apprendre à lire et à écrire. Elle lui dévoilera la magie de son marais, la nature, et les premiers émois amoureux. Des années plus tard, le corps d'un jeune homme est retrouvé dans le marais...

[Premières pages] Delia Owens - Là où chantent les écrevisses

Pour savoir la suite, il vous faudra lire ce roman lumineux et d'une rare beauté dans lequel la petite Kya vous chamboulera le coeur.

Emotion, beauté, nature et suspens : un mélange qui fonctionne à merveille.

Zana Forsans, libraire

Librairie Les Cyclades

Delia Owens, trad. Marc Amfreville - Là où chantent les écrevisses - Seuil - 9782021412864 - 21.50 €



