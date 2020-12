La vérité sur les fantômes : à cache-cache, pour de faux 

Jeune illustratrice de talent, Lisa Blumen ne raconte pas tant une histoire qu’elle développe un principe graphique qui, à lui seul, fait toute la saveur de cet album. Elle reprend le personnage du fantôme et le passe au crible de la fantaisie juvénile qui se moque des représentations traditionnelles : en effet, si ces spectres apparaissent couverts d’un drap blanc, la simplicité du déguisement ouvre à la facétie. Elle dessine ainsi des personnages recouverts d’un linge dans différentes situations, laissant bien dépasser bras et jambes pour exhiber l’artifice auquel elle se prête. Tout ce que ces apparitions peuvent charrier d’effrayant est ainsi neutralisé pour que ne ressorte que le jeu, l’aspect ludique de ce motif graphique décliné en d’habiles compositions ou par des variations de motifs amusantes, simples dans l’idée mais très efficaces visuellement.

Lisa Blumen se livre ainsi à une forme de caviardage de l’image, comme Christo pouvait le faire dans ses sculptures : mais alors que le plasticien recouvrait des monuments emblématiques, l’illustratrice recouvre, au sein de compositions dessinées, des personnages représentés dans des instants de vie ordinaires. Par cette simple couverture, elle les convertit en fantômes, présence matérielle (le drap) d’une absence (personne disparue), donc de l’immatériel. À travers cette appréhension des images, la lecture de l’album amène à un sentiment de joyeuse mélancolie, d’un spleen enjoué et badin.

Cette douce fantaisie prend forme avec un dessin réalisé au crayon, rehaussé de couleurs posées avec des feutres à alcool. Les lignes sont à la fois précises et peu rigoureuses, témoignent d’une aisance graphique et d’un réel plaisir à l’image, à faire vivre l’image par les errances du trait. L’usage des feutres, qui laissent des traces qui font vibrer les fonds, qui dépassent, ne restant pas assujettis à la ligne de contours et qui offrent des nuances étonnantes, presque délavées, finit d’apporter un sentiment diffus d’inquiétante étrangeté, d’un bouleversement discret du quotidien qui revient, lancinant, de page en page. Les compositions varient, se concentrent parfois sur une personne, d’autres fois encore sur une scène ou une mise en scène particulière, ou encore sur des lieux et espaces habités, parcourus de formes enveloppées dans des draps de couleurs différentes. Ainsi, les planches et doubles pages se révèlent aussi séduisantes qu’étranges, aussi gracieuses qu’énigmatiques.

Nous regrettons seulement la conclusion qui désamorce quelque peu la poésie de l’album, comme si le simple fait graphique ne suffisait pas à lui-même, et qu’une trouvaille scénaristique devait venir apporter une distance face à ces images. L’autrice rend évident ce qui était sous-entendu, et laisse un sentiment d’ambivalence : alors que le pacte de lecture se fondait sur une complicité du regard, sur l’adhésion à cette farce, la révélation finale du « pot-au-rose », que l’on feignait de voir pour participer au lyrisme de ces images, égare quant à la lecture primitive que nous aurions dû en avoir. En somme, si on finit par nous nous révéler l’artifice, était-ce parce que nous étions supposés y croire, alors même que l’impossibilité d’y croire confère toute leur force aux images ? Voici le petit paradoxe qui clôt l’album. Mais on oublie aisément ce flottement des dernières pages, préférant se plonger dans l’ingénuité des compositions précédentes, drôles, vives, pleines d’esprit et de mélancolie.

La vérité sur les fantômes est un album réjouissant en forme de farce graphique, très plaisant à lire, à regarder, qui démontre toute la sensibilité qu’une idée simple, servie par de belles images, peut recouvrir.

Lisa Blumen – La vérité sur les fantômes – Rouergue Jeunesse – 9782812621215 – 16 €