"Sur Instagram, elle est suivie par plus de sept cent trente mille personnes. Dont moi. Je connaissais Lou par coeur - et pourtant je ne l'avais jamais rencontrée". Sur les réseaux sociaux, Lou est la reine de son univers. Suivie et adulée, tout lui réussit. Diane l'observe à distance, comme les autres, peut-être davantage. Jusqu'à ce qu'une relation complexe se noue entre les deux jeunes femmes, dans l'inconscience du drame qui se prépare. Avec ce premier roman, Camille Yolaine livre un conte cruel sur les jeux d'influence en amitié et sur les réseaux sociaux, où l'admiration n'est que la face cachée de la jalousie. Elle est elle-même suivie par plus de 500 000 abonnés sur Instagram.