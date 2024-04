Romans, nouveautés : les livres de Grégoire Delacourt

Cosmétiques, coiffure

Guide beauté. Edition 2015

Le monde a plus que jamais besoin de beauté, de sa lumière et de sa générosité, de sa capacité à générer de l'émotion, de la magie, de l'espoir. Toujours plus d'innovations et de créations pour embellir nos matins et sublimer nos soirs. Une goutte de parfum, une crème plaisir, un mascara de star, un rouge désir, et le monde est plus doux, plus coloré, plus chaleureux. Pour vous, ce Guide Beauté Ultra Select by Madame Figaro. Pour vous, une sélection exigeante des meilleurs produits, l'expertise de nos journalistes, le carnet d'adresses chicetglam, et tous les précieux conseils de nos amis les stars. Un guide à garder et à regarder pour passer l'année en toute beauté.