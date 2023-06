J'ai lu leurs livres. J'en ai encore les yeux qui saignent

L'Humeur de Morris est une chronique satirique, proposée par ActuaLitté. Avec un convive qui nous régale de ses avis, aussi divers que de printemps...

ActuaLitté : Mais BONJOUR Monsieur Morris. On vous imaginait déjà bouquinant sur une île déserte !

Monsieur Morris : Ah, gamin, toujours aussi délicat, je vois.

Non, je suis toujours là ! Tu sais que le monde des Lettres est un univers impitoyable ! Dallas, en comparaison, c’est Martine chez les Carmélites. Exemple : pour une personne qui réussit et qui gagne sa vie grâce à sa plume, tu sais combien galèrent ? TU LE SAIS ??

ActuaLitté : Eh bien, j’ai le baromètre Scam devant les yeux : les ventes représentent moins d’un quart des revenus pour 65 % des auteurs.

Monsieur Morris : Ben la voilà l’exception culturelle française ! Un écrivain sur deux est, au mieux, un SMICARD. Remarque qu’il se dit, dans les milieux bien informés, que pour devenir millionnaire, quand on est éditeur, il faut commencer milliardaire. Y’a même un Tchèque qui est prêt à signer pour le vérifier !

Parce que, écrire ! Ah, le goût, l’envie, le besoin d’écrire !!! Sur papier, ou à l’écran ! Car le travailleur français, sans le bruit et l’odeur, de…

ActuaLitté :… NON, NON, Monsieur Morris, vous vous égarez !

Monsieur Morris : Dis, les ciseaux d’Anastasie, tu me laisses finir une phrase, oui ?

Je disais, l’odeur de l’encre ou le bruit du cliquetis sur le clavier, voilà ce qui sauve le travailleur français ! Ça et la certitude d’apporter une indispensable pierre au patrimoine culturel… Voire, de l’humanité ! Tu sais, les maisons d’édition croulent sous les manuscrits qui changeront la face du monde. La multiplication des pains, c’est pas fini ! Désormais, les prophètes pissent de l’évangile.

ActuaLitté : Et c’est problématique que les gens écrivent ?

Monsieur Morris : Non ! Ça, non ! En revanche, qu’ils soient persuadés que leur prose mérite d’abattre un arbre, un peu tout de même. Mais t’en fais pas : y’en a qui ont su largement tirer profit de cette surabondance de détresse humaine. Un peu à la manière d’un labo pharmaceutique qui mettrait sur le marché l’anxiolytique suprême après avoir produit des dépressifs chroniques ! Sauf que là, c’est Édouard, 57 ans, qui s’imagine déjà prix Goncourt.

Oh, qu’y va déchanter, le pauvre…

Tu sais, 10 % des Français se sont mis à écrire durant le confinement de 2020. Fallait définitivement pas que ça dure, ce machin… Poésie, roman, essai : plus rien ne les arrêtait, puisqu’il n’y avait rien de mieux à faire.

ActuaLitté : Vous avez donc établi des profils psychologiques des aspirants auteurs ?

Monsieur Morris : Pire : j’ai lu leurs bouquins. J’en ai encore les yeux qui saignent.

Allez, au hasard : Martine, on va dire X, ménagère de plus ou moins cinquante ans, que monsieur ne considère plus, sauf en cas de montée de testostérone. Eh bien, elle nous a pondu Dans le silence de ma chambre, une de ces romances que l’on commande chez TF1 pour occuper les après-midi en EHPAD.

ActuaLitté : Je pense que je vois le genre, oui…

Monsieur Morris : Attends, attends : j’ai encore Bérangère, X elle aussi. Mais c’est pas la fille de Martine, hein ? Le X, c’est ma charitable contribution à son anonymat. Elle raconte l’histoire de Sophie, une quadra fraîchement divorcée déçue par Tinder, qu’un livreur à vélo (électrique le vélo : oui, faut pas abuser, Bérangère est écolo mais pédaler, c’est fatigant), donc le livreur — biceps saillant, barbe de trois jours et pectoraux travaillés aux stéroïdes — la bouscule lors d’une livraison. Et zou, Brandon — oui, j’ai pas été consulté sur le prénom — transformera Sophie en jouet sexuel. Une fois leurs fantasmes assouvis dans son mobil-home, façon 50 nuances de Grey au camping, ils décident d’aller s’installer en Islande pour s’y faire fondre de la neige sur la langue…

ActuaLitté : D’accord, d’accord… Je constate que vous en avez sous le coude, à voir la pile volumineuse que vous avez apportée. Et tout ça pour quoi ?

Monsieur Morris : Ah, non, mais attends, mon petit, j’ai pas fini : voilà aussi Jean-Luc… disons Z, comme les films du même genre, un flic qui s’ennuie à 100 sous de l’heure, selon sa biographie. Lui, il a publié Prunes et contraventions. L’histoire d’un lieutenant de police dont la femme a disparu voilà 3 ans, et depuis, cet implacable justicier a pris l’habitude de sombrer dans l’alcool dès 10h30.

Alors, voilà que ressurgit Brandon – oui, après son histoire avec Sophie, de retour d’Islande, il a abandonné la livraison de kebabs pour devenir détective privé – c’est lui qui aidera le lieutenant alcoolisé à retrouver sa dulcinée. Un jeune premier comme on en rêve, avec mise en abyme de l’auteur, auquel le jeune héros ressemble, avec couperose et vingt-cinq kilos de moins…

ActuaLitté : C’est beau, la retraite, définitivement : vous avez le temps d’en lire, de jolies choses.

Monsieur Morris : Et j’ai gardé le meilleur pour la fin, mon poussin… Fallait pas les titiller bien fort, voilà les chantres du développement personnel qui débarquent avec Le régime sans régime, L’andropause en douceur, Élever des chèvres sans quitter Paris, Devenir trader écoresponsable,... Le tout pour lecteurs sous valium. J’en passe et j’essaie d’en oublier autant que possible !

Au passage, je rends hommage aux copains, aussi bénévoles qu’approximativement talentueux, qui ont bidouillé des couvertures en retravaillant sur Photoshop les dernières photos de vacances de l’auteur…

Dis, tu sais qui a vraiment gagné de l’argent durant la ruée vers l’Ouest.

ActuaLitté : Certains chercheurs d’or, j’imagine.

Monsieur Morris : Mais non, grand couillon : les vendeurs de pelles et de pioches !

ActuaLitté : Je ne vous suis pas, là, Monsieur Morris… Vous dites que l’industrie du livre s’est reconvertie dans les outils de jardinage ou de terrassement ?

Monsieur Morris : Eh, gamin, tu devrais demander à tes parents si t’avais pas un peu trop d’avance ou trop de retard, au démarrage…

Je te dis qu’avec 69.000 bouquins qui sont sortis l’an dernier, pour trouver une pépite, faut se lever avant même potron-minet… Et que toute cette production n’a rien à envier à l’industrie agroalimentaire : le filtre de l’éditeur s’écrase souvent comme celui d’une cigarette trop consumée.

Sûr que je préfère vivre en France où on publie à tour de bras, plutôt qu’en Chine, où on censure en tranchant des mains. Mais si le livre n’est pas un produit comme les autres, alors je me demande ce que certains feraient s’ils vendaient des conserves de flageolets.

Tu sais, passé un certain stade, la diversité éditoriale, je ne dirais pas que c’est un échec : ça n’a pas marché !

