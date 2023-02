"J'avais envie de m'évader en écrivant et que le lecteur s'évade avec moi "

Julia Brandon débuta sa carrière d’autrice à 7 ans, avant même de commencer à lire véritablement. À l’adolescence, elle participe à plusieurs ateliers d’écriture qui culmineront à travers la publication de 4 de ses nouvelles. Elle effectue également de multiples stages en structures éditoriales qui viennent nourrir sa passion pour la littérature.

Mais, c’est après s’être réalisée et construite qu’elle renoue véritablement avec l’écriture. Ainsi, pendant le confinement, elle s’appliquera à coucher sur le papier les destins croisés de Gustave, professeur d’agriculture bien sous tout rapport, en apparence du moins, et de son neveu Félix, un adolescent pas comme les autres.

Être embarqué par Les Passagers, c’est découvrir tout un monde de science-fiction et de magie d’une complexité hors du commun. Menée avec une plume à la fois légère et tranchante, l’histoire des Passagers entraîne le lecteur à travers le temps et tisse savamment les relations entre les personnages.

De références cinématographiques en clins d’œil littéraires, avec un début digne d’Hansel et Gretel qui prend rapidement une sombre tournure, le texte est pétri de ce qui compose et a composé la vie de l’autrice tout en laissant la part belle à son intuition et à son imagination.

Crédits photo : Julia Brandon