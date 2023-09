De l'érotisme, féminin, contemporain... Et il y en a 21...

Pour nous en parler aujourd’hui, Maïa Mazaurette et Romy Alizée sont les invitées d’une émission spéciale, à plus d’un titre : enregistrée à la Maison de la Radio, les deux autrices évoquent leur texte, l’écriture, le travail avec la photographe… et plus largement, cet environnement foisonnant qui entoure le livre. Véritable « arme du crime », cet objet mettra magnifiquement à mal les idées reçues et les préjugés.

Maïa Mazaurette est autrice et illustratrice, spécialiste des questions de genre et de sexualité depuis plus de quinze ans. Elle est aujourd’hui la chroniqueuse genre & sexo attitrée du Monde, de l’émission Quotidien sur TMC et de Grand bien vous fasse sur France Inter. En parallèle, elle a publié des nouvelles, des romans (Dehors les chiens, les infidèles, Rien ne nous survivra. Le pire est avenir), des bandes dessinées (Péchés mignons, Sale bête) et des essais (La Revanche du clitoris, Sortir du trou. Lever la tête). La nouvelle émission de Maïa sur FI s'intitule : Jusqu'ici tout va bien.

Artiste photographe, performeuse, actrice et réalisatrice, Romy Alizée utilise l’image pour, entre autres,

« raconter une histoire subjective de l’émancipation, du désir et de l’identité lesbienne, autour de sa propre image et de celle de sa communauté ». Elle s’intéresse aux enjeux du travail sexuel dans le spectacle Gaze.S et prépare un documentaire sonore incarné autour de ce sujet. En parallèle, elle est portraitiste pour Libération, vidéaste et écrit des textes sur son expérience d’artiste queer et travailleuse du sexe.

Dans 21, la première raconte les jeux de pouvoir, au sein d’une entreprise où une femme dirigeante met au pas les jeunes stagiaires — tous âgés de 21 ans.

« C’est pour cette raison que je vous ai fait venir, monsieur le gardien de la paix. Avez-vous souvent l’occasion de vous déplacer en journée directement dans les bureaux de celles qui vous appellent à l’aide ? J’imagine que non. Je dois ce privilège aux relations professionnelles tissées depuis maintenant douze ans avec votre hiérarchie. Savez — vous que c’est ici, dans cette entreprise, que sont conçus les uniformes de vos différents corps de fonction ? Votre commissaire, Mme Desmezières, est une amie de longue date. Je l’ai d’ailleurs laissée choisir quel agent m’envoyer : comme je vous l’expliquais précédemment, nous avons toutes les mêmes goûts. Je dois dire que vous êtes ravissant. À vingt-quatre ans, vous devez encore faire vos preuves, j’imagine ? Est-ce que votre patronne vous a déjà dévergondé ? » – Maïa Mazaurette

Dans Si y’a du vertige, y’a de l’amour, la seconde nous emporte sur les hauteurs du Mont Blanc.

« L’autre jour, c’est une randonneuse qui a chuté de dix mètres, elle s’en est sortie qu’on dit, mais on raconte surtout que c’est son vertige qui l’a poussée dans le précipice. Je sais pas pourquoi je déballe ça, c’est vraiment pas le bon moment pour penser à la mort, même si, je l’admets, mourir en montagne serait une consécration personnelle. » – Romy Alizée

Aventure humaine, féminine et féministe, Hold-up 21 est avant tout une expérience littéraire et artistique… dont on n’a pas fini d’entendre parler… Alors, commençons par les écouter.

Crédits photos © Romy Alyzé / Maïa Mazaurette - Editions Anne Carrière — HU21 / Abigaïl Auperin