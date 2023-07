Jean-Baptiste Andrea : Ma reine, histoire d'un premier roman

PODCAST – C’est une évidence : les grands prix littéraires ne se contentent pas de bouleverser la tendance des meilleures ventes, ils influencent bien entendu le destin commercial d’un ouvrage. Edistat et ActuaLitté se penchent aujourd’hui sur le phénomène des prix littéraires et de leurs répercussions, et vous livre ici le résultat de son étude à l’aide de quelques exemples. Ouvrons donc le bal des prix littéraires !