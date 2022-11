Numérique : “Éviter l'effondrement plutôt que précipiter notre chute

Saison brune, 2.0, cela résonne à plusieurs niveaux : celui de la mise à jour, propre aux logiciels et aux appareils numériques – mais également cette intervention qui périme le matériel, quand il n’est plus capable de supporter les évolutions. Un mouvement typique de l’obsolescence programmée que les détenteurs de smartphones connaissent par cœur.

2.0, parce que c’est en effet l’univers numérique qui prévaut dans l’approche documentaire de l’auteur : sous-titré « nos empreintes digitales », le titre parcourt tous les écosystèmes du numérique. Depuis la fabrication des machines en passant par l’extraction de leurs composants, le monde sous-marin (littéralement) de ces câblages qui assurent la présence d’internet dans le monde. Et bien plus encore.

Le poids des acteurs et de leurs machines dans le réchauffement climatique est au cœur de cet ouvrage spectaculaire de par son noir et blanc, qui puise dans les silences de quoi conduire le lecteur vers de plus larges réflexions.

« D’un côté, la crise climatique, dont on voit de plus en plus s’accentuer les effets : sécheresses, canicules, méga incendies… qui reviennent quasiment tous les ans. Et de l’autre, la pénétration toujours plus grande du numérique au cœur de nos vies quotidiennes. L’articulation des deux pose forcément question », indique l’auteur…

