Qui bâtirait sa maison sur le terrain d'un propriétaire hors de contrôle ?

Bien que la BD et le manga soient associés dans le même segment de marché, il convient de s’interroger sur les singularités de chacun quand on envisage de réaliser un projet numérique dans ce secteur. Plusieurs raisons justifient une approche différenciée quand on envisage un site ou une application selon qu’on soit éditeur BD ou manga.

Et conséquemment, la méthodologie et la stratégie s'adapteront. C'est là tout ce que Matthieu Moreau, fondateur de Netemedia, nous raconte dans ce nouvel épisode de Encré dans l'Écran.

Des lectorats bien distincts

Il est bien évident que certains lecteurs de mangas s’intéressent aussi à la bande dessinée, et vice versa. D’après une étude Ipsos menée pour le CNL, les 7-19 ans préfèrent d’abord la BD, ensuite le manga et enfin le roman jeunesse. Quant aux 20-25 ans, ils privilégient les romans Young Adult, suivis des mangas, puis en dernier lieu, la BD.

Cependant, la nouvelle génération semble aujourd’hui favoriser le manga plutôt que la BD, à partir de l’âge de 11 ans, selon une enquête réalisée pour le festival de la BD. Par ailleurs, les supports médias tendent à se diversifier intrinsèquement. Les mangas et les webtoons ont introduit une manière de lire où le rôle du lecteur est très important, ce qui n’est pas le cas pour la BD franco-belge.

Qui est donc le lecteur de BD ? En général, il est plus âgé, avec 50 % des publications achetées par des personnes de plus de 40 ans. Ce public a redécouvert le genre grâce à ce renouveau de la BD franco-belge qui coïncide, au début des années 2000, avec l’ascension de deux maisons d’édition : Soleil et Delcourt.

Le domaine, cependant, peine maintenant à se renouveler et ces collections ainsi que ces éditeurs n’arrivent plus à captiver les jeunes lecteurs. Quant aux plus anciens, ils aspirent à autre chose : découvrir des histoires courtes, des autobiographies ainsi que des romans illustrés qui suscitent l’enthousiasme même en dehors de la sphère des fans de BD, comme le prouve le succès de L’Arabe du Futur.

Découvrir les œuvres

La recommandation a beaucoup évolué avec l’avènement du numérique : les hebdomadaires BD (lancés notamment par Delcourt dans les années 2000, ou d’autres comme le magazine À Suivre) ont quasiment tous disparu des kiosques.

Le client qui se fait plaisir

Une partie de cette recommandation passe, entre autres, par les réseaux — le bouche-à-oreille numérique —, sans que l’éditeur y soit associé. Même s’il est actif. Alors, comment renouer un contact privilégié ? En proposant à son lecteur une expérience numérique enrichissante.

Pourquoi une expérience numérique alors qu’il y a ses propres réseaux sociaux ? Car il n’est jamais anodin de construire une maison sur le terrain de quelqu’un d’autre : voilà ce que proposent ces outils. On construit sur un territoire dont le propriétaire peut changer les règles du jeu du jour au lendemain, de manière autocratique. La stratégie initiale doit être celle qui ramène au site de la maison d’édition.

À condition d’offrir une immersion et un parcours spécifiques, et certains l’ont compris, en déployant des sites dédiés à certaines séries. À ce titre, il doit fournir des informations sur les personnages, des cartographies, des histoires inédites, des making-of, etc.. Et même inclure le lecteur dans le processus créatif.

Cette approche a un coût, qui se heurte à des questions de rentabilité. Néanmoins, c’est l’une des premières pierres qui permettrait de tisser des liens avec le lecteur : il souhaite être reconnu, bénéficier d’un traitement spécifique. Le négliger revient à laisser à d’autres le soin de récupérer ce qui a le plus de valeur sur internet : la donnée client.

Acheter pour offrir : une tâche délicate

Pour l’éditeur, il devient plus difficile de s’adresser à celui ou celle qui se renseigne pour offrir une bande dessinée : le message ne vise en effet plus un lecteur, mais le destinataire de l’œuvre.

Imaginez un dispositif qui, à travers quelques questions, peut orienter le lecteur vers une œuvre en particulier. Le groupe Media Participation avait réalisé cela il y a quelque temps : Chacun sa BD (entre 2013 et 2016) avait le mérite de guider un choix, à travers quelques questions.

Sans doute arrivé un peu tôt, ce site a été stoppé, mais c’est aussi sans doute pour ce type de lecteur que le numérique possède une forte valeur. Imaginez un site qui permette de dire « je cherche un titre pour un enfant de 10 ans qui a déjà lu One Piece, Long John Silver et aimerait découvrir plus d’histoires de pirates ».

Mi casa es tu casa : pareil pour mon site...

Ce dont nous venons de parler nécessite une production de contenu, une réflexion et un investissement qui peut être important. Pour réconcilier lectorat et sites d’édition, une première réflexion amènera à considérer l’arborescence du site.

Le menu et son arborescence représentent la voie de circulation la plus évidente, donc une véritable opportunité de jouer au guide touristique de son catalogue. Malheureusement, on se contente souvent d’une présentation simple, avec peu d’entrées : le schéma classique consistera à proposer toutes les séries, le catalogue, les auteurs, etc.

En d’autres termes, le travail préalable d’aide à la découverte n’a pas assez été pris en compte — moyen premier de susciter l’intérêt et de satisfaire une légitime curiosité...

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0