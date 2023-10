Dans les coulisses du Goncourt : enquête sur les secrets du prix

Si le Prix Goncourt reste une institution incontournable du paysage littéraire français, il n'est pas exempt de critiques. Mais, malgré les polémiques, il attire l'attention des lecteurs, des médias chaque année – et focalise celle des éditeurs et des auteurs en lice, dans une mesure moins immédiate. Preuve, s'il en fallait, de son importance dans le monde des lettres.

D'abord, il y a eu des crises internes. En 1919, par exemple, le choix de Marcel Proust pour À l'ombre des jeunes filles en fleurs avait suscité une vive tension au sein du jury. Certains membres estimaient que le livre était trop avant-gardiste pour être récompensé. Malgré ces réticences, Proust avait finalement été couronné, confirmant la volonté du Goncourt de soutenir des œuvres novatrices.

Les critiques adressées à l'Académie qui déjeune à Drouant ne se sont pas limitées aux débats internes. Au fil des années, on accusa le jury de favoritisme, de copinage, voire de corruption. Certains prétendent que des éditeurs influents "achèteraient" le prix pour leurs poulains. D'autres évoquent des relations trop étroites entre certains jurés et des auteurs en lice. Autant d'allégations qui entachèrent la réputation du prix – à défaut de l'enterrer, faute de preuves.

ENQUÊTE – Une sociologie des jurés des prix de la rentrée littéraire

L'une des critiques les plus récurrentes concerne la composition du jury aux dix membres : ce dernier a longtemps été critiqué pour son manque de diversité, tant en termes de genre que d'origine. Heureusement, ces dernières années, des efforts ont été faits pour y remédier, avec l'entrée de nouvelles figures, plus représentatives de la diversité littéraire française.

Enfin, certains reprochent au Goncourt de privilégier des œuvres élitistes, inaccessibles au grand public. Pourtant, des lauréats comme Michel Houellebecq ou Leïla Slimani, ont touché un large lectorat, prouvant que qualité littéraire et succès populaire peuvent aller de pair. Et ce, alors que la récompense – 10 € pour l'auteur, tout de même, et quelque 300.000 ventes pour l'éditeur – ouvre de plus en plus ses portes aux écrivains de la francophonie.

Philippe Reltien, de la cellule investigation de Radio France, propose cette semaine dans Secret d'infos une enquête sur La face cachée du Prix Goncourt, à écouter cette adresse.

Crédits photo : restaurant Drouant - ActuaLitté, CC BY SA 2.0

DOSSIER - Les prix littéraires de la rentrée 2023