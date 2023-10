L'Institut du monde arabe bientôt en podcasts

Ces podcasts rendent accessible à tous, notamment aux auditeurs plus jeunes, l'univers et les innovations de la pensée arabe. Créés dans les studios de l'Institut ou depuis un pays du monde arabe grâce à un vaste réseau de correspondants, ces créations mettent en avant des individus qui contribuent activement à l’évolution du monde contemporain.

Avec la contribution de chercheurs, artistes, écrivains, cinéastes ou membres de la société civile, les émissions de l’IMA explorent des thèmes variés — de la musique, à la philosophie en passant par l’histoire de l’art ou la littérature. Il propose aussi des dossiers thématiques en lien avec les expositions de l’Institut. Le tout en arabe comme en français.

L'institut amplifie la portée de ses débats et conférences en les diffusant en dehors de ses murs. Il élargit l'offre qu'il propose en créant du contenu additionnel en rapport avec les activités de l’Institut : expositions, performances, films ou cours d'arabe. Et enfin, il laisse la place à des voix originales et émergentes, qui proviennent de France et d'ailleurs.

Des rendez-vous réguliers, de 45 minutes, arriveront prochainement, comme Les jeudis de l'IMA qui décryptent le monde arabe passé ou actuel avec l'aide d'universitaires, de journalistes ou d'acteurs de la société civile. Falsafa, les RDV de la philo arabe avec Jean-Baptiste Brenet proposera une initiation aux questions et figures de la philosophie du monde arabe. Les Rencontres littéraires, elles, présenteront des auteurs en tous genres, francophones ou arabophones, émergents ou confirmés.

A LIRE — Elias Khoury : héraut d'un monde arabe en quête de modernité

Enfin, une séri, orchestrée par Abdennour Bidar, qui explore les cinq piliers de l'Islam sortira bientôt, ainsi qu'un documentaire de Mehdi Ahoudig et Fabienne Laumonier autour de la notion de « blédard ».

Crédits photo : Jukka Aalho / unsplash